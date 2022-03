Fedez è stato operato, nuovi esami lo aspettano

M artedì Fedez è stato operato all'ospedale San Raffaele di Milano, dovrà poi sottoporsi a una serie di esami per stabilire le cure. Lo rivela il Corriere della Sera

Pochi giorni dopo l'annuncio sui social di avere un problema di salute, martedì Fedez è stato operato all'ospedale San Raffaele di Milano. Lo riferisce il Corriere della Sera. In una delle sue stories su Instagram, lunedì il cantante aveva detto: «Sarà una giornata importante» per poi postare questa foto con gli occhi lucidi e arrossati.

E mentre Leo ha compiuto 4 anni (il 19 marzo) e la piccola Vittoria uno (il 23), il tempo corre via ma per Fedez invece si ferma, inchiodandolo a una diagnosi che non conosciamo ma possiamo solo supporre.

I prossimi giorni fondamentali per capire le cure necessarie

Dal Corriere della Sera intanto veniamo a sapere che “I prossimi giorni saranno fondamentali per definire con precisione il quadro clinico. Il cantante, conduttore tv e influencer è ancora in attesa di alcuni risultati d’esame che saranno cruciali per stabilire il percorso di cure – si legge ancora -. Nel reparto di via Olgettina, ad accompagnare e assistere Fedez nel percorso contro la malattia, c’è anche la moglie”. L'ospedale San Raffaele è la struttura sanitaria per cui Fedez e la moglie Chiara Ferragni avevano realizzato la raccolta fondi durante la prima fase della pandemia, per creare una terapia intensiva d'emergenza.

L'ultimo messaggio sui social

Al momento si tratta solo di indiscrezioni di stampa e non ci sono né commenti né annunci ufficiali da parte della famiglia. Dopo giorni di silenzio sui social, a seguire il primo annuncio di un problema di salute, Fedez era tornato a raccontarsi in una storia su Instagram: l’ultimo messaggio condiviso sia dal cantante sia da Chiara Ferragni è quello di lunedì sera: «Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni, mandando tanta positività. Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale» aveva scritto Fedez, parole ricondivise poi anche dalle sorelle Ferragni. «Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo».

Il video per esorcizzare

Fedez aveva parlato giorni fa di «un problema di salute che comporta un percorso importante». Non aveva specificato di quale malattia si trattasse, ma è stato chiaro da subito che la questione fosse grave: «Faccio questo video per esorcizzare nella speranza che possa far bene anche a me — aveva detto — Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute ma per fortuna è stato trovato con grande tempismo, il che comporta un percorso importante, un percorso che mi sento anche di raccontare».