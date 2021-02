L a cantante e il produttore, fidanzati da oltre 15 anni e con molte collaborazioni artistiche alle spalle, hanno detto sì in una cerimonia civile



Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco si sono sposati. Dopo quasi 15 anni passati insieme e un fidanzamento "ufficiale" nel 2017 quando la coppia è uscita allo scoperto sui social pubblicando una foto insieme, la cantautrice romana e il musicista e produttore di Avezzano, sono convolati a nozze. Dopo l’annuncio, svelato dal settimanale Di Più, che aveva reso note le pubblicazioni di matrimonio affisse nella città natale di lui e presso il Comune di Roma, oggi è arrivato lo scatto a confermare il sì avvenuto in forma civile con lei vestita di bianco (un tailleur pantalone già indossato a Sanremo) e in sneakers argento.

Alla coppia girano attorno numeri importanti: 66, gli anni di lei - sì lo sappiamo che non si svelano gli anni di una signora ma in questo caso c'è un buon motivo - 40, quelli di lui, e 26 gli anni che li separano anagraficamente. «Ma tra i due il più vecchio è lui» ha spesso detto scherzando la cantante dalla mitica chioma riccia ramata.



La Mannoia aveva ammesso di sentirsi molto amata dall'ex professore di canto di Amici di Maria De Filippi. Ma, fino a qualche anno fa, a chi le chiedeva perché non si fosse mai sposata, rispondeva: «Non l’ho mai ritenuta una priorità. Le coppie devono stare assieme finché c’è amore» ma «siamo complementari e questo fa sì che la nostra unione duri» aveva anche rivelato.

Con grande pazienza l'arrangiatore con cui Fiorella Mannoia collabora da anni è riuscito a scalfire quella corazza che l'aveva tenuta lontana dal matrimonio. Parlando dell’amore eterno aveva spiegato: «Ci ho creduto. Però ho sempre pensato anche che la porta era aperta, sia per me che per lui. Forse questo non sposarmi era dettato dal desiderio di non vedere quella porta chiusa». Ora però, l’intenzione è diventata quella di sigillarla. Merito forse di un lockdown passato a stretto contatto con l'amore della sua vita 24 ore su 24, ma anche di un uomo genuino, semplice, riservato e «posato» come lo descrive la sua futura moglie. E soprattutto merito delle passioni che li accomunano e li legano, come quella per la musica.

E a chi fa notare la grande differenza di età tra i due, la cantante serenamente confessa: «Le forze non sono più le stesse. Ma l’importante è non straziarsene. Giocare sempre. La vecchiaia è faccenda di corpo, di muscoli. Per il resto è un’invenzione. La vecchiaia non esiste».