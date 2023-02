Fondazione di Harry e Meghan: dove vanno i soldi

D alla lotta al Covid all'aiuto ai profughi: la Fondazione di Harry e Meghan è impegnata su vari fronti della solidarietà. Raccolti già 13 milioni di dollari

La Fondazione di Harry e Meghan, fondata nel 2020 dopo la "Megxit", ha raccolto finora 13 milioni di dollari. L'Archewell Foundation, questo il nome dell'ente benefico, ha già stanziato 3 milioni di dollari destinati a diversi progetti di solidarietà.

La Fondazione di Harry e Meghan

La Fondazione Archewell prende il nome dal figlio maggiore della coppia Archie. Il primo rapporto dell'ente descrive l'impatto che sta avendo sul mondo e sulle popolazioni più in difficoltà.

La battaglia contro il Covid-19

L'ente sostenuto dai Sussex ha stanziato denaro per effettuare 12,6 milioni di vaccinazioni anti Covid-19 in tutto il mondo. Grazie alla collaborazione con l'organizzazione benefica contro la povertà "Global Citizen".

Afghanistan e Ucraina

Denaro raccolto dall'organizzazione di beneficenza è stato anche devoluto a enti di beneficenza a sostegno dei rifugiati dall'Afghanistan. Nel Paese dilaniato dalla guerra, l'ente ha contribuito a salvare più di 7.400 persone attraverso una partnership con Human First Coalition. In Ucraina, finanziamenti sono stati assegnati all'associazione benefica ebraica HIAS, che ha ampliato i propri sforzi umanitari in Ucraina, Polonia, Moldavia e Romania dopo lo scoppio della guerra nel Paese.

50.000 pasti dalla Fondazione di Harry e Meghan

Una delle prime collaborazioni della Fondazione è stata con lo chef José Andrés di World Central Kitchen. Grazie alla partnership con WCK, la Fondazione ha distribuito 50.000 pasti in tutto il mondo.

Il parco giochi a Uvalde

Tra i progetti sostenuti dalla Archewell Foundation, anche un parco giochi a Uvalde, in Texas. Nella cittadina furono uccisi nel maggio scorso 19 bambini e 2 insegnanti nel corso di una sparatoria alla Robb Elementary School. Meghan Markle ha visitato la cittadina dopo l'orribile massacro.

Impegno sul fronte del genere

Per quanto riguarda il tema del genere, l'organizzazione ha collaborato con diversi gruppi tra cui il National Women's Law Center per sostenere donne, ragazze, donne di colore e persone LGBTQ+ nei loro sforzi per vivere, imparare e lavorare con sicurezza, dignità e uguaglianza.

I prossimi obiettivi

Nel corso del prossimo anno, la Fondazione di Harry e Meghan lavorerà su "tre pilastri principali": costruire un mondo online migliore, ripristinare la fiducia nell'informazione e incoraggiare lo spirito di comunità.