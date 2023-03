Gianni Morandi inarrestabile: nuovo disco e nuovo tour

D opo la conduzione del Festival di Sanremo, Gianni Morandi non si ferma. Il 10 marzo parte il tour GO GIANNI GO! nei palasport italiani, con il nuovo album intitolato “EVVIVA!”.

“EVVIVA!”, il nuovo album di Gianni Morandi

“EVVIVA!” è il nuovo album di Gianni Morandi, che a 78 anni (ne farà 79 l'11 dicembre) non sembra proprio volersi fermarsi. Dopo oltre 500 canzoni e 60 anni di carriera discografica, continua a regalare la sua musica intramontabile a un pubblico numerosissimo di fan.

Il titolo è un inno di gioia, un grido allegro perfetto per segnalare un grande ritorno discografico come il suo. EVVIVA! è un viaggio in 8 tracce nel presente di un artista unico, con 4 tra i suoi più recenti successi ad alternarsi ad altrettanti brani inediti, tutti da scoprire. Alcuni hanno un piglio trascinante, come “Apri tutte le porte” (già Disco di Platino); altri invece sono più intimi, con atmosfere dolci e sognanti. L’album è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in tutti gli store fisici.

L'amicizia con Jovanotti

Le tracce del disco sono 8, di cui 5 firmate da Lorenzo Jovanotti. «La collaborazione con Jovanotti è nata quando ho avuto l’incidente alla mano, Lorenzo mi chiamò quando ero in ospedale e mi mandò un pezzo: “L’Allegria”», ha raccontato Morandi a RTL 102.5. Da lì è nato il nuovo album, che conferma e rafforza il legame di stima e di grande affetto che unisce Gianni Morandi e il Jova, che torna a mettere l’inconfondibile penna e le sue melodie al servizio dell’“eterno ragazzo” di Monghidoro e si supera duettando con lui nella trascinante title-track in apertura di album. «Se io dovessi sintetizzare in una parola Gianni Morandi quella parola è Evviva con il punto esclamativo. Quando Morandi entra in una stanza, oppure in uno studio, o in un teatro o in uno stadio o in una spiaggia succede qualcosa di misterioso, l’atmosfera si ossigena, aumenta la percentuale di aria, si respira tutti meglio e ci si dispone al sorriso», ha detto Lorenzo Jovanotti.

Piace alle mamme e alla Gen Z

Gianni Morandi piace proprio a tutti, anche a giovani e giovanissimi. Probabilmente perché per loro ha un occhio sempre attento. Non a caso, ha smentito tutti quelli che dicono che “i cantanti di oggi durano 10 minuti”: «Dovremmo esserci tra sessant’anni per saperlo». Sicuramente conquisterà in via definitiva la Generazione Z con il brano “Fatti Rimandare dalla mamma a prendere il latte”, feat Sangiovanni, già proposta sul palco di Sanremo durante la serata dei duetti. Sarà una sorta di versione 2.0 della hit senza tempo di Morandi, che quest’anno compie 60 anni dalla sua pubblicazione. Sangiovanni sarà ospite della tappa a Milano del nuovo tour.

“GO GIANNI GO!”, il tour di Morandi nei palasport

Le canzoni di EVVIVA! entreranno nella scaletta del “GO GIANNI GO! MORANDI NEI PALASPORT”, il nuovo tour nei principali palazzi dello sport italiani. Partirà il 10 marzo da Rimini per poi proseguire a Milano, Firenze, Roma, Bologna, Torino, Ancona, Bari ed Eboli. Il tour segue la scia delle partecipazioni di Morandi sui palchi del Jova Beach Party, che hanno animato l’estate 2022 con performance iconiche e inediti duetti. «Ho tanta voglia di fare questo viaggio per l’Italia, gli ultimi concerti li avevo fatti da solo, a Bologna, con una chitarra. Tornare in mezzo alle persone, per cantare ed emozionare, secondo me è la parte più bella della nostra vita di cantanti» ci ha confidato Gianni Morandi.

L'avventura del Festival di Sanremo

Il nuovo album e il nuovo tour arrivano per Gianni Morandi dopo la partecipazione come conduttore, al fianco di Amadeus, del 73esimo Festival di Sanremo. Lo abbiamo visto (e amato) sul palco dell’Ariston, anche in compagnia del giovanissimo Sangiovanni per cantare “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte”. Ci si chiede se per il prossimo anno stia pensando a un bis accanto ad Amadeus. «Quest’ultimo Sanremo è andato talmente bene che ripetersi è difficile e poi ad Amadeus piace sempre cambiare. - ha detto l’artista – Potrebbe essere un’ipotesi se andassi in gara». E sulla vittoria di Mengoni? «Mi piace tanto. È un grande cantante, tecnicamente straordinario. E ha dimostrato anche di avere cuore».

Inarrestabile

«A 78 anni non pensavo che la gente avesse ancora voglia di venire a vedermi dal vivo»: ci confida ridendo Gianni Morandi, alla presentazione del nuovo album e del tour. «Finché ce la faccio, anche se vado a un passo molto più lento, non mi fermo. È brutto il momento in cui smetti: ti metti la copertina sulla ginocchia, davanti alla televisione, e non riparti più». Gianni Morandi è inarrestabile: non vede l’ora di raggiungere e riabbracciare il suo affezionato pubblico. «Non mi è mai capitato di voler cambiare lavoro, mi è capitato di pensare che fosse finito il mio momento, invece il treno è ripassato ed ho iniziato daccapo. A me questa voglia non passa, vorrei andare avanti all’infinito. Mi piace tanto questo lavoro, mi fa stare in mezzo alla gente e alla musica. Non c’è qualcosa di più bello. A volte ti senti stanco ma poi, quando si accende la luce sul palcoscenico, si riaccende tutto», ha confidato Gianni Morandi a RTL 102.5. E a noi non resta che dire: Go, Gianni, Go!