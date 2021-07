Tutte le cose da sapere sul nuovo Gossip Girl

L a serie culto degli anni Dieci torna in versione riveduta e corretta, pronta a conquistare la Generazione Z. Ecco chi sono i protagonisti e le curiosità sullo show, che debutta in America l’8 luglio

Per tutti i Millennial, che erano ventenni negli anni Dieci, Gossip Girl è una serie di culto. Trasmessa sul canale americano CW dal 2007 al 2012, sostituiva idealmente The O.C., che si era conclusa proprio nel 2007 ed era stata scritta dallo stesso sceneggiatore, Josh Schwartz. Al posto della West Coast e dell’assolata contea di Orange County, Gossip Girl ci portava invece a New York, nelle scuole della Manhattan d’élite, tra ragazzi viziati e trame da far invidia a una soap opera. Blair Waldorf (Leighton Meester) e Serena van der Woodsen (Blake Lively) erano le regine indiscusse di una serie che, tra molti cliché, ha accompagnato e divertito una generazione.

Ma siccome di questi tempi niente è troppo recente per essere ripreso e raccontato nuovamente, Gossip Girl è ora pronto a tornare in una veste completamente nuova e aggiornata: arriva infatti su Hbo Max il prossimo 8 luglio la nuova stagione, con un cast completamente diverso e qualche, necessario, aggiustamento a più di un decennio dal debutto.

Gossip Girl diventa social…

Scritta da Joshua Safran, affiancato da Schwartz e Stephanie Savage (che aveva anche supervisionato le colonne sonore di The O.C. e Gossip Girl, anch’esse diventate di culto), la serie avrà ancora una volta la voce narrante di Kristen Bell (l’ex Veronica Mars, altro show che ha cresciuto i Millennial), la stessa che negli episodi narrava le sordide gesta del gruppo di ricchi ragazzini scatenati che imperversavano per Manhattan.

Al posto del blog anonimo dove tutti i loro segreti vengono rivelati, però, questa volta c’è un profilo Instagram, perché siamo nel 2021: è lì che la cerchia ristretta della Constance Billard School, la prestigiosa scuola che fa sfondo alle vicende, viene a conoscenza degli amori, gli scandali e i pettegolezzi che succedono tra le sue mura. Smartphone e social saranno perciò al centro delle nuove storie vissute dai protagonisti, nel tentativo di riflettere i cambiamenti avvenuti negli ultimi dieci anni nel modo in cui i giovani comunicano tra loro e vivono i passaggi fondamentali dell’adolescenza.

«La serie avrà un nuovo sguardo su questa particolare cerchia di persone che vivono a New York, con l’idea che la società cambia costantemente», ha spiegato Safran all’Hollywood Reporter, «Com’è cambiato questo mondo, come sono cambiati i social media e che effetto hanno avuto sulle persone? Tutte queste cose ci permettono di guardare il mondo 12 anni dopo con occhi diversi invece di raccontare di nuovo la stessa storia».

… con un cast completamente rinnovato

Se la serie originale aveva un cast perlopiù bianco, questa volta Gossip Girl sarà molto più inclusivo. Jordan Alexander interpreta Julien Calloway, influencer teenager; lo skater e modello Evan Mock (che debutta come attore) interpreta Akeno “Aki” Menzies; Savannah Smith, anche lei alla sua prima volta sul piccolo schermo, interpreta Monet de Haan. L’attrice e musicista Emily Alyn Lind interpreta invece Audrey Hope, la cui madre è una designer di moda. È la migliore amica di Julien e ha una relazione e con Aki, anche se il loro rapporto non si preannuncia sereno. Whitney Peak è Zoya Lott, ovvero il Dan Humphrey (che nella serie originale era interpretato da Penn Badgley) del nuovo Gossip Girl: sarà lei l’infiltrata nel mondo dorato dell’Upper East Side?

Nel cast ci sono anche Eli Brown, che sarà Otto “Obie” Bergmann IV, ricco benefattore di origini tedesche; Thomas Doherty nei panni di Max Wolfe e Zión Moreno nel ruolo di Luna La. Una scelta interessante è quella di Tavi Gevinson, fondatrice del magazine Rookie e fra le prime blogger a diventare famose nel mondo della moda (quando era appena quattordicenne) grazie al suo approccio creativo. Sul suo personaggio non si sa ancora nulla così come non sappiamo se qualcuno del cast originale si presterà per un cameo (gli autori hanno però detto che ci saranno delle sorprese per i vecchi fan): non ci rimane che aspettare di vedere la serie (la data di uscita italiana non è stata ancora annunciata).