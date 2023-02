Harry e Meghan snobbati da Hollywood: “Non ricevono più inviti”

C on la docuserie Netflix che li ha visti protagonisti e la pubblicazione di "Spare", i duchi di Sussex forse si sono spinti troppo oltre. Per questo motivo, persino Hollywood li starebbe snobbando

Da quando Meghan Markle è entrata nella vita del principe Harry i rapporti con la Royal Family appaiono incrinati. I duchi di Sussex si sono lasciati andare a confidenze inaspettate e rivelazioni sconcertanti, portando la corona britannica sulle copertine dei tabloid d'oltremanica e non solo. Harry e Meghan, dopo il matrimonio royal, hanno deciso di allontanarsi dal Regno Unito. Si sono trasferiti in California e lì hanno dato inizio a un nuovo capitolo della loro vita insieme. Tuttavia, anche a Hollywood non sarebbero graditi...

Harry e Meghan, anche Hollywood li esclude?

Dopo l'addio alla Royal Family, il principe Harry e la moglie Meghan Markle pare abbiano voluto togliersi diversi sassolini dalle scarpe. E così ecco che da oltreoceano sono arrivati numerosi attacchi nei confronti della famiglia reale britannica. Dall'ombra del razzismo tra i corridoi di Buckingham Palace al timore che a Meghan potesse toccare la stessa sorte di Lady Diana: le accuse mosse dai duchi di Sussex hanno alimentato le polemiche. Ad avere forse definitivamente compromesso i rapporti tra Harry e la sua famiglia sono le rivelazioni fatte nella docuserie Netflix che lo ha visto protagonista insieme alla moglie.

Non solo: con il suo chiacchieratissimo libro, "Spare", il secondogenito di re Carlo avrebbe svelato un'infinità di retroscena sulla corona inglese, raccontando le difficoltà affrontate tra le fila reali. Nel testo il principe non ha risparmiato proprio nessuno. Ha rivolto dure accuse al fratello e alla cognata, rilasciando pesanti dichiarazioni anche su Camilla Parker Bowles. Inoltre, si è lasciato andare a confidenze intime e inaspettate.

L'uscita di "Spare" ha sbaragliato le carte in tavola e in poche ore è stato record di vendite. Eppure, la reputazione di Harry crolla e pare che anche a Hollywood la sua presenza e quella della moglie non siano più particolarmente gradite. Insomma, le rivelazioni dei duchi di Sussex non avrebbero fatto infuriare solo la Royal Family (che per il momento è chiusa nel silenzio). Anche i loro amici americani più celebri li starebbero snobbando.

Nessun invito per i duchi di Sussex

L'esperto reale Kinsey Schofield non ha dubbi: Harry e Meghan «non ricevono più inviti» dagli amici vip che conquistano Hollywood e il resto del mondo. Lo ha spiegato nel podcast "To Di For Daily", raccontando che i due coniugi da diverso tempo sono tenuti alla larga da party ed eventi esclusivi a cui partecipano le più grandi celebrities.

Il motivo? Quel susseguirsi di attacchi nei confronti della famiglia reale avrebbe indispettito persino le star, che ora considerano i duchi di Sussex dei «personaggi da telenovela». Il principe e l'ex attrice, inoltre, sono giudicati «inaffidabili», in quanto sarebbero «pronti a spifferare qualsiasi conversazione privata in un podcast, in un reality show, o in libro», come già è avvenuto. Non solo: secondo l'esperto royal, i vip di Hollywood «non vogliono che i Sussex, con la loro presenza, catturino tutte le attenzioni, distogliendole dall'evento da celebrare».

Finita l'amicizia con Oprah Winfrey e George Clooney?

Ad averli esclusi sarebbe stata persino la loro vicina di casa Oprah Winfrey, alla quale nel 2021 Harry e Meghan avevano concesso quella tanto discussa intervista. Lo scorso 29 gennaio la Winfrey ha organizzato un party per festeggiare il suo 69esimo compleanno. Eppure al grande evento mancavano proprio i duchi di Sussex. E dire che la Markle aveva definito la conduttrice americana un'«amica intima e confidente».

In seguito alle ultime rivelazioni di Harry e di sua moglie, i loro amici vip sembra non stiano proferendo parola né hanno preso le loro difese. Addirittura sembrano svanite le tracce dell'amicizia tra i duchi e la famiglia Clooney. Il celebre attore e la moglie Amal non sono mancati al royal wedding, nel 2018, e più volte li avrebbero invitati nella famosa villa sul lago di Como. Eppure si teme che anche fra loro qualcosa si sia rotto. In occasione degli Albie Awards, per esempio, c'erano proprio tutti, da Donatella Versace a Dua Lipa, senza dimenticare Julia Roberts e Cindy Crawford, fino all'ex First Lady americana Michelle Obama e la famosissima Meryl Streep. Di Harry e Meghan, invece, neanche l'ombra.