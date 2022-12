Harry & Meghan: il teaser della docuserie infuoca il Web

I l primo trailer della serie Netflix su Harry e Meghan, il duca e la duchessa del Sussex, offre tra baci, abbracci, foto e video inediti e tenerezze, uno sguardo dietro le quinte della loro storia d'amore: dal matrimonio a oggi

Dopo settimane di speculazioni sui presunti tradimenti dell'una o dell'altro (noi non ci crediamo), ci pensano i diretti interessati, Harry e Meghan, a mettere la parola fine (o inizio) al gossip. È stato infatti rilasciato da Netflix il primo trailer della docuserie intitolata proprio Harry & Meghan e, da alcune ore, sembra che su social e siti non si parli d'altro. Il progetto, guidato da Liz Garbus - che ha sostituito il regista dello show, Garrett Bradley, a causa di opinioni divergenti - promette uno sguardo "intimo" alla vita personale del duca e della duchessa del Sussex (almeno finché Re Carlo III non spazzerà via il titolo del figliuolo che ha ripudiato la Monarchia).

Un trailer esplosivo della docuserie su Harry e Meghan

Il teaser della docuserie, che debutterà sulla piattaforma streaming il prossimo 8 Dicembre, in pochi minuti ha fatto il giro del mondo infuocando la Rete con un album privato della coppia, oltre a scorci di interviste rilasciate, come quella in cui il Principe Harry racconta: «Ho dovuto fare tutto il possibile per proteggere la mia famiglia» e Meghan sottolinea «Quando la posta in gioco è così alta, non ha senso ascoltare la nostra storia da noi?».

In arrivo i momenti più intimi

Il conto alla rovescia parte quindi da un breve audio che viene riprodotto su una serie di immagini in bianco e nero mai viste prima che ripercorrono la storia d'amore di Harry e Meghan: i fan hanno già decretato l'immagine vincitrice e cioè quella della coppia mentre balla al ricevimento del matrimonio a Frogmore House. Al secondo posto della classifica social c'è l'abito post cerimonia, quello con lo scollo all'americana e la schiena nuda firmato Stella McCartney. Medaglia di bronzo invece per il salto della coppia insieme in vacanza. A seguire un momento di relax dopo un evento formale, con Harry in camicia e bretelle che bacia Meghan seduta sul bancone della cucina.

Getty Images 1 di 25 Getty Images 2 di 25 Getty Images 3 di 25 Getty Images 4 di 25 Getty Images 5 di 25 Getty Images 6 di 25 Getty Images 7 di 25 Getty Images 8 di 25 Getty Images 9 di 25 Getty Images 10 di 25 Getty Images 11 di 25 Getty Images 12 di 25 Getty Images 13 di 25 Getty Images 14 di 25 Getty Images 15 di 25 16 di 25 17 di 25 18 di 25 19 di 25 20 di 25 21 di 25 Getty Images 22 di 25 Getty Images 23 di 25 Getty Images 24 di 25 Getty Images 25 di 25

Rapporti tra fratelli sempre più tesi

I duchi del Sussex avevano già annunciato l'intenzione di portare avanti questo progetto e di raccontare la loro versione dei fatti. Sembrava però che la serie potesse essere (momentaneamente) accantonata, dopo la scomparsa della Regina Elisabetta II e i tentativi di William e Kate - ma soprattutto di Camilla - di ricucire i rapporti con la Famiglia Reale. Oggi però, sappiamo bene che tutte le prove e gli esperimenti fatti negli ultimi mesi non sono andati a buon fine. Anzi, hanno definitivamente messo la parola fine al rapporto tra i fratelli. Ecco da dove arrivano le decisioni di lanciare in streaming la docuserie Harry & Meghan prima di Natale e nelle librerie il volume di memorie Spare, firmato dal Principe ribelle, che sarà in vendita il 10 Gennaio 2023.