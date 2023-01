S u Sky Cinema Uno torna I delitti del BarLume con Filippo Timi, serie che compie 10 anni. Ogni lunedì un episodio

I delitti del BarLume compie 10 anni. Si tratta della trasposizione dei gialli dello scrittore toscano Marco Malvaldi (editi in Italia da Sellerio Editore).

Torna la serie I delitti del BarLume

Il cast torna per festeggiare il decennale con tre nuove avventure sempre ambientate a Pineta, ovvero Marciana Marina, sull’Isola d’Elba.

Il primo episodio debutta il 9 gennaio in tv su Sky Cinema Uno alle 21.15 (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Comedy, on demand e in streaming su Now). Titolo: Indovina chi?.

Filippo Timi presenta la nuova stagione: tre episodi

In diretta in radiovisione Filippo Timi ha presentato la nuova stagione. Filippo Timi interpreta nuovamente il personaggio di Massimo Viviani, un barista della immaginaria città di Pineta. Dall'interno del suo bar, Massimo si trova a investigare sui crimini che si verificano in città.

La nuova stagione torna per tre lunedì con tre nuovi episodi: “Indovina Chi?”, “Resort Paradiso” ed “E allora Zumba!”. La serie, tratta dai romanzi di Marco Malvaldi, è iniziata nel 2013 e racconta le vicende di Massimo nella risoluzione dei delitti e nella gestione dei suoi affari personali. «Dopo dieci lunghissimi anni, c'è ancora una forte voglia di stare insieme da parte di tutto il cast. Siamo una famiglia e questo secondo me arriva, a prescindere dalle storie divertenti e appassionanti. Ho implorato il regista di far innamorare Massimo Viviani, vediamo cosa succederà» racconta Filippo Timi ai microfoni di RTL 102.5.

I personaggi crescono

Filippo Timi, ospite di Non Stop News, ha raccontato l’importanza che i personaggi ricoprono all’interno della serie e quanto la storia sia legata alla loro crescita: «Non c'era la consapevolezza di arrivare così lontano - dice Filippo Timi - È stato molto interessante crescere insieme al personaggio e portarlo avanti. Ad un certo punto, per il regista, era come far giocare i personaggi perché li conosceva, sapeva come parlano, come sorridono, come rispondono alle provocazioni. Questo è stato un lavoro diverso da tutti gli altri perché gli altri hanno un inizio e una fine, mentre noi siamo partiti giovani e ora stiamo diventando vecchietti».

Il personaggio di Massimo Viviani

E sul suo personaggio, Massimo Viviani, protagonista de “I delitti del BarLume”, Filippo afferma: «Il personaggio di Massimo Viviani non è cambiato. Ci sono alcune costanti che mi piace mantenere del personaggio, che poi sono quelle che lo rendono comico. Massimo Viviani è sempre sfigato e questo è molto divertente perché è il protagonista sfortunato e molto umano. A me parla di più di un protagonista eroe".

Il cast di I delitti del BarLume

Roan Johnson è sempre il regista, come anche produttore creativo. Quest’anno c'è anche Milena Cocozza, che dirige il terzo episodio dal titolo E allora zumba!. Per il resto, ritroviamo tutti gli storici personaggi che hanno reso famoso il BarLume di Pineta. Filippo Timi veste ancora i panni di Massimo Viviani, Lucia Mascino quelli del Commissario Fusco. Enrica Guidi è la Tizi, mentre i “bimbi” Alessandro Benvenuti (Emo), Marcello Marziali (Gino), Atos Davini (Pilade), Massimo Paganelli (Aldo), continuano a combinare guai. Corrado Guzzanti è Paolo Pasquali, assicuratore di origini venete. E Stefano Fresi è Beppe Battaglia, fratellastro di Massimo, nuovo compagno di Tizi, papà di Marina…