I Depeche Mode superospiti della finale di Sanremo

I Depeche Mode ospiti di Sanremo sabato 11 febbraio. E' la quarta volta che il gruppo britannico sale sul palco dell'Ariston

I Depeche Mode tornano a Sanremo. Il gruppo britannico, oltre 100 milioni di copie vendute, nella Rock & Roll Hall of Fame dal 2020, sarà super ospite nella serata finale del Festival, sabato 11 febbraio.

L'annuncio di Amadeus al Tg1 delle 20. "Sono molto felice di poter fare questa comunicazione, perché sono un grande fan di questo gruppo - ha spiegato il direttore artistico della kermesse - e non avrei mai pensato di conoscerlo personalmente. Ho trasmesso per tanti anni in radio i loro successi e finalmente potrò averli sul palco".

Quarta volta a Sanremo

Quella di sabato 11 febbraio sarà la quarta apparizione al Festival di Sanremo per la band di Dave Gahan. La prima, nel 1986, giorni in cui i Depeche Mode pubblicavano "Stripped", primo estratto da "Black Celebration". Tre anni più tardi, eccoli nuovamente all'Ariston con "Everything Counts" e infine e infine l'anno successivo, nel 1990, con "Enjoy the Silence". Questa volta Dave Gahan e Martin Gore preparano il terreno per l'uscita del nuovo album "Memento Mori".

Pronti al lancio di "Memento Mori"

Dave Gahan e Martin Gore hanno annunciato per la primavera del 2023 l'uscita del nuovo album "Memento Mori", il loro quindicesimo disco in studio, il primo dopo la prematura scomparsa di Andy "Fletch" Fletcher, morto a 60 anni lo scorso maggio.

"Abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto all'inizio della pandemia - ha sottolineato Gore nelle scorse settimane - e i suoi temi sono stati ispirati direttamente da quel periodo. Dopo la scomparsa di Fletch, abbiamo deciso di continuare perché siamo sicuri che è ciò che avrebbe voluto. Questo ha davvero dato al progetto un ulteriore livello di significato".

Dave Gahan ha aggiunto: "Fletch avrebbe amato questo album. Non vediamo l'ora di condividerlo presto con voi, e non vediamo l'ora di presentarlo dal vivo".

Alla pubblicazione del disco seguirà infatti un tour mondiale che riporterà i Depeche Mode dal vivo dopo cinque anni e toccherà l'Italia questa estate con tre date: il 12 luglio allo Stadio Olimpico di Roma, il 14 luglio a San Siro a Milano e il 16 luglio al dall'Ara a Bologna. Il disco arriva a sei anni di distanza dal precedente "Spirit" (2017), certificato oro in Italia.

Sanremo, tutti gli ospiti della 73esima edizione

Con l'arrivo dei Depeche Mode, si va completando il puzzle degli ospiti del Festival, che sul fronte internazionale poteva già contare sulla presenza dei Black Eyed Peas.

A calcare il palco dell'Ariston ci saranno anche i Maneskin, Mahmood e Blanco, i Pooh, Al Bano e Massimo Ranieri con Gianni Morandi, Peppino Di Capri, Gino Paoli.

In quota comici, Amadeus ha annunciato anche a Viva Rai2! l'arrivo della satira irriverente di Angelo Duro, a Sanremo nella serata di mercoledì 8 febbraio.