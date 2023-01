Il Fantasanremo conquista tutti: cos’è e perché giocarci

P repara i tuoi 100 Baudi: dopo il successo della passata edizione, torna il Fantasanremo. Ecco in cosa consiste

Un meccanismo semplice, tante regole, alcuni bonus e altri malus: sono questi gli ingredienti giusti per un gioco dal successo irrefrenabile. E così ecco che alla vigilia della 73esima edizione del Festival di Sanremo i fan sono già pronti a schierare la propria formazione. Il Fantasanremo è un gioco divertente che durante la kermesse impazza sul web. I cantanti in gara, anche se forse non tutti, ne conoscono le regole e sono pronti a far vincere i propri sostenitori. Ma come funziona?

Il fenomeno Fantasanremo fa impazzire il pubblico

Non bisogna per forza essere dei fan sfegatati: per seguire il Festival di Sanremo e appassionarsi della kermesse, basta scatenarsi con il gioco giusto. È il Fantasanremo, appunto, e i suoi ideatori ogni anno sono pronti a intricare il meccanismo con nuove regole e tanti colpi di scena. C'è chi sul palco dell'Ariston ha urlato "papalina", chi ha pronunciato a gran voce la parolina magica, "Fantasanremo", e chi ha scelto con cura il proprio outfit, prediligendo capi monocromo. Tra il pubblico, c'è chi si è disperato davanti ai big che sul palco si sono presentati scalzi e chi ha esultato per i gesti atletici di alcuni artisti. Tra i cantanti, c'è chi ha studiato con cura ogni mossa e chi, al contrario, non sembrava essere particolarmente coinvolto in questo gioco dai contorni ancora misteriosi.

Il nome lascia poco spazio ai dubbi: il gioco più o meno ufficiale del Festival rimanda al più celebre Fantacalcio. E così ecco che Sanremo non è più solo musica, ma divertimento a 360 gradi. Ogni giocatore deve formare una squadra, scegliendo cinque artisti e un capitano. A disposizione ci sono 100 Baudi, da non sforare: si tratta della fantasiosa moneta ideata per ingaggiare i cantanti, ognuno dei quali ha una precisa quotazione. I favoriti, o coloro sui quali le aspettative sono maggiori, costeranno molto di più. I possibili outsider, invece, avranno “prezzi” differenti.

E come si calcola il punteggio? Per tentare di accaparrarsi la vittoria, bisogna studiare bene la lista di bonus e malus. Alcuni sono legati alla posizione in classifica, altri – più simpatici e difficilmente prevedibili –riguardano particolari azioni o parole pronunciate sul palco dell’Ariston. L’elenco è lunghissimo ed è stata istituita persino una giuria VAR, pronta a rivedere l’esibizione in caso di possibili sviste. In alcuni casi, non puoi tirare un sospiro di sollievo neppure al termine della performance: anche quello che accade lontano dall’Ariston può essere oggetto di bonus. Attenzione poi alla scelta del capitano, i cui punti raddoppiano alla finalissima. Naturalmente, alla quinta e ultima serata trionferà la squadra con il punteggio più alto.

Il successo della passata edizione

"Fantasanremo": una parola pronunciata chiaramente, inconfondibile. E quanti punti incassati... Gianni Morandi a Sanremo 2022 è arrivato preparato e ha fatto sognare i fan che lo avevano nel team del "Fanta".

Esibizione toccante, poi quella parola inaspettata che rimbomba per il teatro: "papalina". Così Michele Bravi si è congedato nella prima serata della 72esima edizione della kermesse. Aveva studiato proprio tutto, ma la gara si è fatta più intensa quando Sangiovanni ha ribaltato le carte in tavola.

Ha conquistato punti su punti Emma, che pare avesse memorizzato anche i retroscena più inaspettati del regolamento firmato Fantasanremo. Non a caso, la celebre cantante si è fatta immortalare in auto, mentre una pattuglia dei Carabinieri viaggiava alle sue spalle. Per non parlare di Rkomi, che esibendosi a petto nudo ha fatto guadagnare punti ai fan.

Tananai non si è arreso neppure davanti al pessimo posizionamento in classifica, esultando e ottenendo con minuzia decine di punti al Fantasanremo. Al Festival è arrivato ultimo, assicurando ai fan ancora più punti. Insomma, se hai scommesso su di lui hai fatto la scelta giusta.

E poi Dargen D'Amico, che ha conquistato il pubblico sanremese con la sua simpatia. Ai fan che lo hanno scelto nella propria squadra ha fatto perdere un po' di punticini preziosi per via degli occhiali da sole. Eppure la novità è dietro l'angolo e quello che prima era un malus ecco che si trasforma in un bonus interessantissimo.

Le novità del Fantasanremo

Il premio della critica Mia Martini vale 50 punti, Tananai si classifica ultimo sono 100 punti, se i Cugini di Campagna arrivano 22esimi assicurano 22 punti. 10 punti se il cantante indossa una maschera, se è visibilmente brillo ne regala 20, se scende in platea sono altri 15. Se però indossa un cappello vengono tolti 5 punti, 100 se l'artista viene squalificato. La lista dei bonus e dei malus è lunghissima e conoscerla a memoria è pressoché impossibile. Un'occhiata attenta però si rivela necessaria per formare un team potenzialmente vincente. Ogni anno il regolamento si rinnova, con tante sorprese e novità.

È il caso del bonus Gianni Morandi, che dopo essere tornato con successo sul palco dell'Ariston vestirà i panni di co-conduttore accanto ad Amadeus. Per l'occasione, se il cantante in gara batte il cinque a Morandi farà guadagnare ai fan ben 10 punti. Poi c'è la sorpresa firmata Dargen D'Amico, che per l'edizione 2023 trasforma in bonus quello che prima era un malus. E così ecco che il suo tratto distintivo (gli occhiali da sole), se sfoggiati durante la performance da uno dei big, garantirà l'aggiunta di 5 punti. Attenzione anche a "Fantasanremo": la parola urlata dai cantanti al termine della propria esibizione ora diventa un malus, sottraendo la bellezza di 10 punti. I nuovi big si ricorderanno di non pronunciarla?

Nel 2022 si contavano circa 500mila squadre e sono alte le aspettative in vista della nuova edizione. Insomma, il Fantasanremo è pronto a spopolare tra il pubblico e i suoi effetti benefici sono molteplici: stempera la tensione tra i cantanti che si sfidano sul palco dell'Ariston e affeziona al Festival anche schiere di giovani e giovanissimi.

Le origini in un bar

È un fenomeno recente, ma che in breve tempo ha riscosso ampio successo (e le adesioni sono in continua crescita). Il Fantasanremo è nato nelle Marche, da un gruppo di appassionati che nel 2019, per puro divertimento, ha dato vita alla Giuria Microscopica, impegnata a giudicare le varie esibizioni. Poi la svolta: nel 2020 è stata istituita persino la Commissione FIF (Federazione Italiana FantaSanremo) e redatto un vero e proprio regolamento. Inizialmente le adesioni si fermano a circa una cinquantina, ma presto l'idea si è rivelata vincente. Gli ideatori hanno da sempre un punto di riferimento: il Bar Corva da Papalina, a Porto Sant’Elpidio. In 24 mesi i partecipanti sono aumentati di diecimila volte e il gioco oggi è promosso da Sky Wi Fi, diventando virale sui social e offrendo un motivo in più per guardare il Festival.