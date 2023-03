Il patrimonio stellare di Lady Gaga

O ltre 275 milioni di dollari. A tanto ammonta il patrimonio di Lady Gaga. Merito della musica, dei ruoli al cinema e, soprattutto, del suo fiuto per gli affari. Facciamo i conti in tasca alla regina del trasformismo

Ma quanto è ricca Lady Gaga? Il suo patrimonio è stato stimato dal magazine Forbes in oltre 275 milioni dollari. Merito non solo dei suoi brani, ma anche dei tour, della carriera nel cinema, delle campagne pubblicitarie delle quali è testimonial e di tutta una serie di attività che l'hanno trasformata in una specie di re Mida delle celeb. Niente male per la ragazza che, dopo il liceo, viveva in piccoli appartamenti in affitto e si esibiva nei club sperando, un giorno, di arrivare al successo. Oggi la regina della pop music contemporanea ha proprietà immobiliari inestimabili. Un esempio? La sua villa a Malibu vale oltre 23 milioni di dollari.

Una carriera spettacolare

Stefani Joanne Angelina Germanotta, questo il vero nome di Lady Gaga, ha alle spalle una carriera decennale fatta di successi e tormentoni come Poker Face, Bad Romance, Paparazzi. Negli anni si è lanciata nella recitazione, ottenendo una nomination agli Oscar per il suo ruolo nel film A Star is Born, dove recitava insieme a Bradley Cooper. Ha venduto singoli digitali per un valore di oltre 80,5 milioni di dollari. E anche le vendite dei suoi album sono piuttosto intense: Born This Way ha totalizzato più di un milione di copie vendute solo nella prima settimana. I suoi tour sono spettacolari, solo con il Monster Ball Tour dal 2009 al 2011 ha portato a casa 227,4 milioni di dollari. Ha letteralmente guadagnato un milione a notte sul palco ed è diventata la quinta donna con una residenza a Las Vegas a raggiungere il traguardo di mezzo miliardo di dollari di guadagni.

Lady Gaga è una imprenditrice a tutto tondo

Secondo la lista di People With Money, Lady Gaga ha guadagnato 46 milioni di dollari solo tra il febbraio 2022 e lo stesso periodo del 2023. Deve la sua fortuna a intelligenti investimenti azionari, proprietà, accordi lucrativi di collaborazione con i cosmetici CoverGirl. Lady Gaga possiede anche diversi ristoranti, come la catena “Le pizze di Mamma Lady Gaga” a Washington. Ha una squadra di calcio: “Gli Angeli di New York”. Ha lanciato il suo marchio di Vodka, “Pure Wonderlady Gaga - USA”, ed è lanciatissima nel mondo del beauty, del benessere e della moda.

Il suo marchio beauty è tra i più venduti al mondo

La sua fragranza di debutto, Fame, è stata lanciata nel 2012 e, a partire dall'anno successivo, ha guadagnato più di un miliardo di dollari in tutto il mondo. E che dire della linea di cosmetici chiamata Haus Laboratories, creata con la sua truccatrice di lunga data Sarah Tanno? Secondo i magazine americani, Haus Labs è stato il terzo marchio di make-up per celebrità più venduto del 2020, dietro Fenty di Rihanna e Kylie Cosmetics di Kylie Jenner. In totale, grazie al suo marchio beauty Lady Gaga ha guadagnato oltre 141,7 milioni di dollari.

Lady Gaga investe anche nel mattone

A rimpolpare il patrimonio di Lady Gaga ci sono poi i ruoli nel cinema. Non solo ha recitato nella quinta stagione di American Horror Story, per la quale ha vinto un Golden Globe, ma ha anche recitato in A Star Is Born e nella serie tv House of Gucci, che ha incassato quasi 157 milioni di dollari in tutto il mondo. Una imprenditrice che si rispetti sa come investire i suoi soldi. Lady Gaga ha pensato anche al mattone. oltre alla villa di Malibu, ha comprato l'ex casa di Frank Zappa a Hollywood. Valore: 5,25 milioni di dollari.