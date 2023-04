Incoronazione di Carlo III, Harry sarà sul balcone di Buckingham Palace?

L e voci sulla possibile presenza dei duchi di Sussex all'incoronazione di Carlo III hanno rubato la scena al nuovo re, ma ora c'è un altro dubbio ad aggiudicarsi le prime pagine dei tabloid britannici

All'indomani della rottura con la Royal Family e delle numerose accuse che da oltreoceano hanno indirizzato alla corona britannica, i duchi di Sussex hanno rubato la scena ai reali e hanno fatto molto parlare di sé. È successo anche in vista dell'incoronazione di Carlo: nonostante le accuse mosse da Harry e le rivelazioni pubblicate nella sua chiacchieratissima autobiografia, pare che il nuovo sovrano abbia da subito espresso la volontà di avere al suo fianco anche il figlio minore in occasione di un momento tanto speciale. Con una decina di giorni di ritardo rispetto alla data stabilita, Harry e Meghan hanno sciolto la riserva: il principe presenzierà all'incoronazione del padre, ma sarà solo. Meghan, infatti, resterà in California con i figli. Ora però c'è un altro dubbio da risolvere: il principe Harry sarà al fianco del nuovo re sul balcone di Buckingham Palace?

Incoronazione Carlo, Harry ammesso sul balcone di Buckingham Palace?

Da subito si è detto che sul balcone di Buckingham Palace, appena dopo la cerimonia solenne, sarebbero stati ammessi solo i working Royal, coloro che possono rappresentare ufficialmente il monarca, per un totale di 15 Windsor. Niente a che vedere con l'incoronazione della regina Elisabetta, che sul balcone di Buckingham Palace aveva al suo fianco un'infinità di cugini. Se la notizia fosse confermata, oltre al principe Andrea, anche Harry sarebbe escluso. Eppure sembra non sia detta l'ultima parola.

A Londra - non senza alcuni ritardi - fervono i preparativi in vista dell'incoronazione di Carlo III. Ma non è ancora chiaro se Harry avrà un ruolo ufficiale nella cerimonia. Si era detto che non gli sarebbe stato permesso di affacciarsi da palazzo con il resto della Royal Family, ma a riguardo non c'è alcuna conferma. Così era stato in occasione dei festeggiamenti per il Giubileo di Platino della nonna, Elisabetta II, ma suo padre - il nuovo re - potrebbe stravolgere la tradizione. D'altronde, cosa non si farebbe per un figlio? La volontà di invitare Harry sul balcone della celebre residenza reale, nonostante abbia preso le distanza Royal Family, potrebbe rivelarsi un gesto di distensione. Anche il secondogenito di re Carlo potrà affacciarsi a salutare la folla? La famiglia è finalmente pronta a riallacciare i rapporti? In attesa di conferme, occhi puntati sul prossimo 6 maggio.

Le ipotesi

L'arrivo di Meghan Markle tra le fila della corona britannica ha portato non pochi dissidi. Insieme al principe Harry hanno deciso di dire addio alla Royal Family e iniziare una nuova vita oltreoceano. Il secondogenito di Carlo e Diana ha voluto proteggere la moglie dal clamore mediatico che già si stava scagliando su di lei, per evitarle lo stesso triste destino vissuto dalla madre, Lady D. Eppure negli ultimi mesi, tra docuserie su Netflix e pubblicazioni alquanto scottanti, i rapporti tra i duchi di Sussex e il resto della famiglia reale si sarebbero definitivamente incrinati. Da Buckingham Palace nessuna replica, ma una fonte del Daily Mail riferisce che «la famiglia non ha interesse a parlare con lui». Se ciò fosse vero, è difficile immaginarsi Harry accanto al resto dei suoi familiari. Il timore è che «non si andrà al di là dei classici saluti di circostanza».

Altre indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, tuttavia, descrivono Carlo pronto a voltare pagina e mettere fine ai dissapori con il figlio. L'arrivo di Harry a Londra, tra l'altro senza la moglie, sarà l'occasione giusta per rappacificare gli animi?

Bisogna ricordare però che durante gli eventi pubblici c'è un rigido protocollo da seguire. Quindi appare piuttosto improbabile che Harry possa trovare posto sul balcone di Buckingham Palace dopo l'incoronazione del padre. Ma chi dice che Carlo III non abbia in serbo qualche sorpresa inaspettata?