Insieme sul palco e nella vita: la scelta dei Coma_Cose

L 'annuncio a sorpresa dei Coma_Cose durante la conferenza stampa del Festival. E intanto arriva il premio Lunezia per Sanremo

I primi ad averci creduto sono proprio loro. Dopo la crisi e la separazione i Coma_Cose sono tornati insieme. E ora l'annuncio: "Ebbene sì, chi l'avrebbe mai detto, ma abbiamo deciso di sposarci".

Coma_Cose, nozze in vista

L'annuncio di Francesca Mesiano, in arte California, arriva in sala stampa a Sanremo. Un giorno stavamo chiacchierando di matrimonio, e gli ho detto: 'Cosa ne pensi se ci sposassimo davvero?'. La proposta l'ho fatta un po' io, poi lui (Fausto, ndr) però è arrivato con l'anello".

E Fausto Lama racconta: "Io sono di spirito romantico e ho detto: 'Adesso o mai più', per ora c'è la promessa, quando si placano le acque decidiamo tutto per bene".

A Sanremo con il brano autobiografico "L'addio"

I Coma_Cose scelgono Sanremo per rivelare la loro decisione, mentre anche il Festival per loro sta andando bene: con "L'Addio" sono 11esimi nella classifica provvisoria. "Siamo felici del risultato, inaspettato anche perché è una canzone che va ascoltata un po' di volte.

Per me - spiega Fausto - è stato molto bello che sia arrivata anche la performance estetica della canzone perché volevamo che desse un valore aggiunto. Questo è un Sanremo diverso, finalmente aperto, vi conosciamo, possiamo fare tanti incontri, però poi la sera in hotel riusciamo a far calare la tensione, perché altrimenti sarebbe troppo dura".

In duetto con i Baustelle

Sul duetto con i Baustelle sulle note di "Sarà perché ti amo" dei Ricchi e Poveri, California spiega: "Abbiamo scelto insieme ai Baustelle, lui l'aveva nel telefonino, abbiamo pensato fosse perfetta e l'abbiamo arrangiata portandola nel nostro mondo. Così rifaremo un quartetto ma composto da noi".

Coma_Cose, crisi rientrata

Francesca e Fausto si erano allontanati per una piccola crisi, ma si sono ritrovati e ora sono più uniti che mai. È California a spiegare che "la personalità è una cosa importante, si deve prendere del tempo un po' per se stessi, sempre, per me è così, noi l'abbiamo risolta in questo modo. A volte succede che non si comunicano bene i sentimenti, vengono messi un po' in secondo piano da emozioni più sanguigne. Noi ci siamo ritrovati perché ci mancavamo, ma la mancanza si sente anche con la lontananza".

Al punto che ora c'è il matrimonio in vista, un Festival da portare a termine, mentre un premio lo hanno già vinto: ai Coma_Cose è stato infatti consegnato oggi il Premio Lunezia per Sanremo, "per la capacità - si legge tra l'altro nelle motivazioni - di fotografare e tradurre in immagini momenti di vita di una coppia che sceglie di salvarsi".