I l Duca e la Duchessa di Cambridge, insieme ai principini George, Charlotte e Luois, erano presenti alle nozze easy-chic che si sono tenute nel piccolo e prestigioso comune della Costa Azzurra Bormes-les-Mimosas

James Middleton e Alizee Thevenet sono marito e moglie. Il "fratellino" della duchessa di Cambridge, dopo aver posticipato due volte le nozze a causa della pandemia, ha detto sì all'analista finanziaria francese sabato 11 settembre in una cerimonia intima (solo una cinquantina di invitati in tutto) nel villaggio provenzale della Costa Azzurra di Bormes-les-Mimosas, conosciuto per essere da sempre la residenza estiva del Presidente della Francia.

La cerimonia, in tipico stile bohémien-chic, proprio come desiderava la sposa, si è svolta al tramonto ed è durata poco meno di trenta minuti; è stata seguita da una cena che ha visto protagonista il perfetto mix di culture, inglese e francese, tra luci di candele e musica soft. Alizee per l'occasione ha indossato un abito bianco in seta e pizzo provenzale con le spalle scoperte; niente velo ma capelli biondi acconciati in un romanticissimo semi-raccolto. James era perfettamente abbinato al luogo col suo completo color crema con camicia azzurra e cravatta blu.

Annunciando la felice notizia su Instagram, il 34enne ha scritto: «Ieri ho sposato l'amore della mia vita circondato da famiglia, amici e ovviamente alcuni cani», come si può intravedere sullo sfondo dello scatto delle nozze glam.

«È passato un anno da quando ho chiesto ad Alizée di sposarmi… e che anno è stato! Due traslochi, due case, un lungo lockdown, due tentativi di matrimonio, una cucciolata, il lancio della nuova società @ella.co - James Middleton a marzo ha lanciato la propria azienda per la salute e il benessere dei cani - una rasatura di barba e molto altro… ma la parte migliore è che posso condividerlo con te @alizeethevenet e Non vedo l'ora di affrontare qualunque cosa ci riservi il futuro», aveva raccontato il "piccolo" di casa Middleton ed erede della fortuna che hanno accumulato i genitori nell'ultimo ventennio.

Ovviamente non potevano mancare il Duca e la Duchessa di Cambridge che sono arrivati sabato mattina in aereo da Londra insieme a tutta la famiglia al completo, con i figli George, Charlotte e Louis, la sorella Pippa accompagnata dal marito James Matthews e i piccoli Arthur e Grace.

Questa volta però ai principini non è stato affidato il compito di paggetti o damigelle: ad accompagnare gli sposi all'altare c'erano Ella, Mabel e Luna, i cocker spaniel che li hanno fatti incontrare.