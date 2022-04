J ohnny Depp ha intentato causa all'ex moglie Amber Heard per diffamazione: «Ho sentito la responsabilità di difendere me stesso e i miei figli». Intanto gli amici raccontano di brusche reazioni di lei

«Ci sono stati litigi certo, come avviene per tutte le coppie fidanzate o sposate, ma io non sono mai arrivato al punto di colpire Miss Heard in alcun modo». Queste le parole che ha detto l'attore Johnny Depp alla giuria del tribunale di Fairfax, in Virginia, sottolineando con insistenza di aver atteso ben sei anni per raccontare la propria versione dei fatti.

La versione di Johnny Depp

«Non ho mai picchiato nessuna donna in vita mia», ha aggiunto la star di Hollywood affermando che le accuse «atroci e inquietanti» di abusi fisici mosse contro di lui dalla ex moglie «non sono basate su alcun tipo di verità». «Ho sentito la responsabilità di difendere non solo me stesso e la mia reputazione ma soprattutto i miei figli (avuti da Vanessa Paradis, Jack e Lily-Rose, ndr)», ha concluso Depp.

Abusi e violenza: la relazione tra Johnny Depp e Ambe Heard

L'attore, regista e musicista statunitense ha testimoniato al processo intentato contro Amber Heard in cui ha chiesto 50 milioni di dollari di danni per diffamazione: in un editoriale sul Washington Post, infatti, lei lo aveva accusato di abusi domestici e violenza fisica. Nonostante Johnny Depp abbia sempre negato le violenze, di fronte alla giuria ha ammesso che la relazione con Amber Heard è stata decisamente tumultuosa. Ma ha anche ricordato il primo incontro sul set di The Rum Diary nel 2009: «Era troppo bella per essere vera. Era attenta, amorevole, intelligente, gentile, divertente, comprensiva. Avevamo molte cose in comune. Per un anno e mezzo abbiamo vissuto una favola. Poi le cose hanno iniziato a cambiare, o meglio, hanno iniziato a rivelarsi per ciò che erano».

Il messaggio sui social di Amber Heard

Durante il lungo discorso, Miss Heard, questo il modo in cui Johnny Depp si è sempre rivolto all'ex moglie durante il processo, non gli ha mai staccato gli occhi di dosso. Quasi a volerlo sfidare, scrivono i magazine d'Oltreoceano. Ma l'attrice nei giorni scorsi aveva scritto sul suo profilo Instagram: «Spero che quando questo caso si concluderà, potrò andare avanti e così anche Johnny. Ho sempre provato amore per lui. Mi provoca un grande dolore dover condividere i dettagli della nostra vita insieme davanti a tutto il mondo».

Dettagli macabri del matrimonio

Purtroppo però, i dettagli che emergono con l'evolversi del processo, sono tutt'altro che piacevoli. Alcool, droghe, sangue e violenza erano all'ordine del giorno in quello che sembrava un matrimonio da favola e si sono invece rivelate nozze da incubo. A confermarlo anche la terapista della coppia, Laurel Avis Anderson, che in un video ha raccontato le tormentate sedute: «Lei aveva uno stile di conversazione tipo martello pneumatico, era sempre su di giri. Lui faticava a tenere quel ritmo. Si era avviata quella che io vedevo come una situazione di abusi reciproci».

Fine di una carriera gloriosa per Johnny Depp

Ma se per Amber Heard, dopo la separazione, la vita professionale e privata (nel frattempo è diventata mamma) ha subito un'inaspettata positiva svolta, per il "pirata" Johnny Depp la vicenda ha sancito il tracollo della sua carriera. Niente più Jack Sparrow o Animali Fantastici, niente più amicizie altolocate in quel di Hollywood e niente più contratti. Le accuse mosse contro di lui e le foto della Heard in copertina con il volto coperto da lividi, lo hanno messo Ko. «Le sue accuse hanno in qualche modo permeato l’industria cinematografica», ha proseguito Johnny Depp che, all’epoca dello scandalo che lo ha travolto, era sulla cresta dell’onda e uno degli attori più richiesti, «È strano quando un giorno sei Cenerentola, per così dire, e poi in 0,6 secondi sei Quasimodo».

Ecco perché ora non vuole altro che emerga la verità. E tra qualche giorno toccherà ad Amber Heard raccontare la sua versione dei fatti.