I l 9 giugno Johnny Depp compie 60 anni. Ma rimane l'inafferrabile, intrigante e sexy divo di sempre. Ecco dove vederlo: dal cinema alla tv al festival di Marostica questa estate

Come molte di voi anche io faccio parte di quella schiera di fan innamorate di Johnny Depp da giovane. Bello e impossibile, capelli lunghi e sguardo tra il finto timido e il cosa-ci-faccio-qui per le ragazze della mia generazione era una visione. Un po' come Timothée Chalamet oggi ma con quel piglio maledetto che con gli anni non ha esitato a tirar fuori.

L'ascesa

La prima volta che l'ho visto sullo schermo non era ne I quattro della scuola di polizia, serie tv che l'ha reso famoso, né l'avevo notato in Platoon (dove invece spiccavano Charlie Sheen e Willem Dafoe) ma in Edward mani di forbice di Tim Burton: coi capelli neri scompigliati, l'aria stralunata e indifesa e le labbra rosse non era certo un sex symbol, ma il film su questo Pinocchio contemporaneo era un'assoluta novità in termini visivi e di originalità e il ragazzo si faceva notare.

Il sodalizio col regista Tim Burton, col quale ha poi girato Ed Wood e Il mistero di Sleepy Hollow, sono stati la spinta per farlo conoscere per quello che è: un tipo decisamente fuori dagli schemi, originale in tutto, nelle scelte di carriera e di vita, compreso nel modo di vestire e nel modo di portare tatuaggi, anelli e collane (queste ultime a sottolineare anche la sua discendenza cherokee - la nonna era nativa americana). Ma proprio per questo irresistibile. Chi altri poteva interpretare Jack Sparrow in I pirati dei Caraibi? Sempre su di giri, barcollante per l'alcol, simpatica e sexy canaglia?

Johnny Depp appare in pigiama nella clip Savage X Fenty, il marchio lingerie di Rihanna

Gli eccessi e le donne

Selvaggio, come nello spot di un noto profumo; lisergico, come in Paura e delirio a Las Vegas; inquietante, come in La fabbrica di cioccolato; Johnny Depp incarna il divo che non si fa mettere i piedi in testa da nessuno e non si fa prendere al lazo. Eccessivo anche con i suoi amours fous.

"Winona Forever" è il tatuaggio che si è fatto fare sul bicipite durante la sua relazione con Winona Ryder. Che bella coppia dicevamo. Finita male, come tutte le altre, e Winona è diventato Wino, come il vino, la sua altra grande passione. Con Kate Moss è stato amore burrascoso, e della passione di quella coppia bellissima e super cool, durata dal 1994 al 1997, è rimasto il ricordo di una suite distrutta in un albergo di New York. Con Vanessa Paradis è durata 14 anni, due figli, e sembrava che il divo si fosse dato una calmata... Ma, al solito, era solo apparenza. Conosce Amber Heard e nel 2012 la sposa.

ohnny Deep si esibisce con Jeff Beck al the Bank of America Theatre nel novembre 2022

Il declino

Ma è impossibile "catturare" Jack Sparrow. Con Amber Heard come è finita lo sappiamo. Che triste e squallida fine. Amber ne è uscita malissimo, ma anche Johnny ha fatto la figura del violento e del "pollo" circuito solo per la sua immensa fortuna.

Lo scorso anno sembrava essersi ripreso, giravano scatti dove era paparazzato con una giovane avvocatessa - Joelle Rich - in cui non sembrava poi così distrutto, ma pare che la storia sia già finita.

Ora, diciamolo, il pirata ha perso un po' di smalto, è imbolsito a causa dell'abuso di alcol e droghe, lo sguardo è quello della preda in cerca di una fuga e il sorriso è definitivamente spento (avete visto di recente una foto dove sorride?) ma a 60 anni - li compie il 9 giugno - rimane uno dei più affascinanti divi di sempre e il mistero che da sempre lo accompagna ancora lo circonda. Sarà per questo che non smette mai di piacerci?

La risalita dal Festival di Cannes

Mai arrendersi è il suo motto: al festival di Cannes lo vedremo ancora in parrucca, non nera né a treccine ma bianca e a bigodini, nei panni di Luigi XV nel film in costume Jeanne du Barry, di nuovo vincente dopo il brutto episodio con Amber Heard.

È l'inizio della risalita, e speriamo che non si fermi alla prima lunga salita.

Intanto, per le fan più gossippare che vogliono vedere com'è andato il processo con Amber Heard c'è Un giorno in pretura, su Rai 3 che pare lo mostrerà a breve. E, per le più rock che vogliono vedere il pirata dal vivo, Johnny Depp suonerà dal vivo al Marostica Summer Festival il 2 luglio insieme agli Hollywood Vampyres, la superband nata a Los Angeles nel 2015 e formata da Alice Cooper, Joe Perry e Johnny Depp.