Kate Middleton in terapia per aiutare il fratello James

L a futura Regina d’Inghilterra insieme alla sorella Pippa sono andate dallo psicologo per amore di James, fratello minore delle sorelle Middleton, affetto da depressione. A raccontarlo è lo stesso James

Come è ormai noto, James Middleton, il fratello minore della Duchessa di Cambridge, in passato, ha sofferto molto di depressione. Un male che lo ha logorato tantissimo, tanto da spingerlo a rivolgersi a uno specialista per combattere la patologia psichiatrica. James non si è arreso e ha affrontato il problema con coraggio. Sempre sostenuto dalla famiglia: non solo dai genitori che lo hanno accompagnato durante il lungo percorso contro la depressione, ma soprattutto dalle sorelle Kate e Pippa che hanno scelto di seguire insieme a lui la strada della terapia che lo ha aiutato a risalire il tunnel, trovare l'amore e coronare i suoi sogni.

Difficile per qualcuno credere che la futura regina d'Inghilterra possa essersi sottoposta a sedute psicologiche, anche se non è certo la prima o l'ultima dei reali a doverlo fare. Ma la Duchessa, insieme al marito William (e prima della faida famigliare anche al cognato Harry) è da sempre molto attiva nel difendere l'importanza della salute mentale, avendo sperimentato lei stessa quanto sia difficile e doloroso dover sostenere quotidianamente una persona malata, e avendo scoperto, sulla propria pelle, quanto poco conti la classe sociale per essere davvero felice. A rivelarlo è stato lo stesso James Middleton, che ha sofferto per anni di crisi d'ansia e attacchi di panico tanto da pensare al suicidio ed essere ricoverato in una struttura psichiatrica, in un'intervista al Telegraph.

Getty Images 1 di 11 Getty Images 2 di 11 Getty Images 3 di 11 Getty Images 4 di 11 Getty Images 5 di 11 Getty Images 6 di 11 Getty Images 7 di 11 Getty Images 8 di 11 Getty Images 9 di 11 Getty Images 10 di 11 Getty Images 11 di 11

Non lo ha mai nascosto («Sono passati esattamente 1255 giorni da quando mi hanno diagnosticato la depressione clinica») e oggi ne è uscito: «È stata una cosa molto, molto grande», racconta ancora il "piccolo" Middleton che svela l'importanza della presenza costante delle sorelle, «Non necessariamente allo stesso tempo, ma individualmente, e talvolta insieme, la mia famiglia è venuta con me. Era importante perché li aiutava a capire me e come funzionava la mia mente. L’unica cosa che potevano fare era venire ad alcune delle sessioni di terapia per iniziare a comprendere il mio stato d’animo».

«Dieci giorni dopo la diagnosi, sono scomparso senza dire a nessuno dove andavo», aggiunge il fratello di Kate. «Ho caricato i cani in macchina e mi sono immerso nella natura, nella parte più selvaggia e remota di Lake District. Là ho nuotato in un lago ghiacciato, ho fatto passeggiate sulle montagne innevate e sono rimasto da solo in un cottage».

«Perché l’ho fatto? Volevo immergermi nella natura per placare il caos che avevo nella mente», scrive sui social James, a margine di una tenera foto insieme agli amati cani. «D’altronde la natura è fondamentale per il nostro benessere psicologico. Come sostiene la Mental Health Foundation, è la nostra grande risorsa non sfruttata per la salute mentale», sottolinea James Middleton che racconta come sia iniziato proprio da lì il suo percorso di guarigione.

Oggi, il più piccolo dei figli di Carole e Michael Middleton sta bene, è felicemente sposato con la manager Alizée Thevenet ma non dimentica il dolore del passato, ecco perché continua a parlarne: è importante che chi soffre di depressione sappia di non essere solo.