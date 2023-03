Kate Middleton incanta tutti: elegantissima al Commonwealth Day

C on la sua eleganza la principessa del Galles conquista tutti anche in occasione del Commonwealth Day

Che in fatto di stile sia un'esperta è ormai assodato. Kate Middleton passa dalla tenuta mimetica agli outfit più casual e porta con classe anche gli abiti più sofisticati: lo ha dimostrato anche alla cerimonia del Commonwealth Day, con un look davvero mozzafiato.

Impeccabile completino blu

Dopo aver incanto sudditi e non solo ai Bafta 2023, la moglie del principe William torna ad ammaliare con il suo fascino. In occasione del Commonwealth Day, Kate sceglie Erdem e sfoggia un completo blu impreziosito da ricami di fiorellini bianchi e da un raffinato gusto retrò. La giacca attillata con cuciture in vista termina con volant all'altezza dei fianchi ed è abbinata a una lunga gonna a tubino che si apre a ruota sul fondo. Il vento poi ha fatto il suo dovere, mostrando l'interno bianco del capo. Ad arricchire l'outfit non potevano mancare décolleté e cappello, tutto in pendant.

I gioielli già sfoggiati da Lady D

E non potevano mancare i preziosi gioielli reali. Kate ha scelto la spilla che le spetta di diritto in quanto principessa del Galles, a cui ha tolto il pendente in smeraldo. Si tratta della Prince of Wales Feathers Pendant Brooch, regalo delle signore del Galles del Nord alla principessa Alexandra, fatto nel 1863. Prima di lei a indossarlo era stata Diana, che l'aveva usato perlopiù come ciondolo. A Lady D appartenevano anche gli orecchini di diamanti e zaffiri sfoggiati dalla Middleton. Al suo fianco il principe William, anche lui elegantissimo in giacca e cravatta.

Carlo e Camilla al Commonwealth Day

Presenti per la cerimonia del Commonwealth Day anche re Carlo e la moglie Camilla, che per l'evento ha fatto una scelta all'insegna della sostenibilità. Gli occhi più attenti se ne saranno accorti: la regina consorte ha scelto lo stesso look sfoggiato in occasione della visita nel Regno Unito del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, a novembre 2022.

Il look della regina consorte

Camilla ha indossato un cappotto blu elettrico disegnato da Fiona Clare abbinato a un cappello di Philip Treacy. Non potevano mancare gli zaffiri, amatissimi dalla moglie di Carlo III. Camilla, infatti, per il Commonwealth Day ha optato per una spilla di diamanti con uno zaffiro al centro, che si stagliano su una montatura d’oro.