Royal Ascot 2023, dalla regina Camilla a Sophie di Edimburgo: l’eleganza dei reali

I cappelli sono i protagonisti assoluti e l'eleganza è d'obbligo: i look sfoggiati dai reali britannici in occasione del Royal Ascot 2023 sono davvero mozzafiato. Ecco chi è degno di nota…

C'è il maestoso capello della regina Camilla, la raffinatezza di Sophie di Edimburgo, la classicità dai tratti vintage della principessa Anna, la semplicità (elegantissima) di sua figlia, Zara Tindall. Il Royal Ascot 2023 è un omaggio alla moda: i membri della famiglia reale britannica hanno sfoggiato look davvero incredibili.

Royal Ascot 2023, il look (già visto) della regina Camilla

Re Carlo III inaugura il Royal Ascot 2023, lo storico concorso ippico per reali e celebrità. Quella di quest'anno è la prima edizione senza Elisabetta II, grande appassionata di cavalli. E di certo non poteva mancare un omaggio alla sovrana più amata del Regno Unito: a lei è stata dedicata una delle competizioni in programma e un'ampia mostra fotografica in cui si ricordano le 24 vittorie collezionate dai suoi cavalli nel corso dei settant'anni di regno. Re e regina presenti in prima fila, tra cappellini colorati, look originali e stile sensazionale.

Camilla Parker Bowles per il terzo giorno sceglie un soprabito leggero firmato Anna Valentine abbinato a un elegantissimo (e grandissimo) cappello piumato, nato nella sartoria di Philip Treacy.

La regina resta fedele a uno stile semplice e raffinato, lo stesso sfoggiato il giorno prima, optando per un outfit rosa tenue abbinato a un capello di alta classe color crema. Camilla ha indossato un capo già noto agli appassionati delle vicende reali. Il coat dress realizzato da Anna Valentine era stato scelto dall'allora duchessa di Cornovaglia per il matrimonio di Harry e Meghan. Una causalità o un gesto di riavvicinamento nei confronti dei duchi di Sussex? Oppure, più semplicemente, una scelta a favore della sostenibilità?

Sophie di Edimburgo, che classe!

Impossibile poi trascurare l'eleganza di Sophie di Edimburgo. La moglie del principe Edoardo, l'ultimo figlio della regina Elisabetta, appare impeccabile in ogni occasione e sempre sorridente. Sarà questo il motivo per cui pare fosse particolarmente amata dalla compianta sovrana?

Al Royal Ascot 2023 anche la duchessa ha sfoggiato tutta la sua classe. Lei adora le fantasie floreali e non è un caso che per il terzo giorno abbia optato per un abito semplicissimo impreziosito proprio da decorazioni floreali. Il tutto abbinato a decolleté celesti che richiamano l'elegantissimo copricapo. Suzannah London firma l'abito di Sophie, che visto da lontano sembra semplicemente tappezzato da macchie di colore. Al contrario, si tratta di scatti realistici di viole del pensiero, le stesse che si intravedono sul cappello.

Ma non è tutto. Sophie di Edimburgo punta sull'essenzialità senza mai peccare di grazia e raffinatezza: lo conferma l'abito bianco con un fiocco a girocollo abbinato al capello rosa pallido creato da Jane Taylor.

La principessa Anna e sua figlia Zara

Non solo Sophie di Edimburgo e Camilla Parker Bowles: gli outfit scelti dalla principessa Anna, secondogenita della regina Elisabetta, non possono di certo passare inosservati.

Prima ha optato per uno stile classico e formale, dove all'abito azzurro aggiunge giacca e guanti bianchi. A contornarle il viso un cappello dalla forma tradizionale, non particolarmente maestoso, dai colori perfettamente in pendant con il resto dell'outfit.

Anna sveste la divisa con la quale era apparsa nei recenti eventi pubblici e sceglie gli abiti che più le sono congeniali. È il caso dell'abito verde smeraldo impreziosito da gioielli raffinatissimi e da un capello semplicissimo (ma non per questo meno elegante).

A dare colore al secondo giorno di Royal Ascot ci ha pensato sua figlia, Zara Tindall: per farsi notare le è bastato un abito blu in cotone satinato griffato Laura Green e un cappello color smeraldo disegnato da Juliette Botterill. Lo stile è semplice, ma alcuni dettagli lo rendono veramente di classe. Le maniche sono a sbuffo, la scollatura incrociata sul seno è elegantissima e la gonna a ruota valorizza la sua silhouette.

Per il terzo giorno, invece, preferisce un vestito color panna di pizzo: semplice, classico ed elegante.