Kate Middleton su Louis: “Quando torna da scuola…”

D a lei avrebbe ereditato l'amore per la natura e al piccolo Louis l'energia sembra non manchi mai

Con le sue facce buffe, le sue smorfie innocenti e la sua simpatia, il piccolo Louis ha già conquistato tutti: Kate Middleton ora ha rivelato un aneddoto che riguarda proprio il suo terzogenito. Ecco di cosa si tratta.

Kate Middleton, l'aneddoto sul figlio Louis

Dopo essere stata immortalata in tenuta mimetica all'area di addestramento militare di Salisbury, non poteva passare inosservato l'aneddoto svelato da Kate. Le sue parole rimbalzano ora sulle pagine di tutti i tabloid britannici.

In occasione del progetto Early Years, il 30 novembre 2020, la moglie del principe William raccontava alcuni momenti della sua infanzia e l'amore per la natura. Descriveva il giardino che circondava la grande villa di famiglia, nel Berkshire, e ricordava: «La cosa che mi piaceva di più era stare all’aria aperta. Giocare a contatto con la natura». Si tratta di un'attitudine che «è rimasta impressa dentro di me, la sento ancora oggi» e che avrebbe tramandato anche ai suoi figli. Lo confermerebbe quanto raccontato durante una sua recente visita in Galles. A proposito di Louis, ha svelato: «Ogni giorno, quando torna da scuola, mi chiede di giocare in giardino per poter sfogare la sua energia», confermando il carisma del piccolo di casa.

Inizialmente definito "principino invisibile", Louis ha presto smentito simili dichiarazioni e ormai a palazzo (e non solo) è una vera star. Chi non ricorda, per esempio, le espressioni divertentissime a cui si è lasciato andare in occasione della parata del Trooping The Colour? Kate e William, nonostante gli impegni e i doveri reali, stanno garantendo ai loro bambini un'infanzia normale, al di là di titoli ed etichette.

Anche in occasione di eventi pubblici, Louis - che il prossimo aprile compirà 5 anni - non nasconde la sua simpatia. E allora c'era da aspettarselo che nel verde di Adelaide Cottage, dopo ore sui banchi della Lambrook School, voglia divertirsi in giardino in compagnia di mamma Kate.