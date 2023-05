William, Kate e i figli impegnati nel volontariato

I principi di Galles restano amatissimi dal popolo. Il merito sta forse nella loro capacità di svestire i panni di reali e indossare quelli della gente comune. Allora, perché rinunciare a una giornata con gli scout?

Tra volontariato e sorrisi, William, Kate e i loro tre figli sono stati immortalati alle prese con ruspe, archi, giardinaggio, marshmallow e molto altro...

William e Kate impegnati nel volontariato: con loro tre aiutanti d'eccezione

Dopo aver preso una prenotazione in un ristorante indiano, hanno consegnato le pizze a giocatori e staff del Dowlais Rugby Football Club. Questa volta, invece, i principi di Galles hanno fatto visita all'associazione scout di cui la principessa è presidente, Big Help Out. Con loro anche i piccoli di casa, George, Charlotte e Louis. Insieme si sono dedicati a diverse attività di volontariato per il terzo Upton Scout Group di Slough, lasciandosi immortalare sorridenti e divertiti.

A pochi giorni dai grandi festeggiamenti per l'incoronazione di Carlo III, William e Kate sono riapparsi in pubblico. Con loro anche i tre figli, che hanno aiutato i volontari a rinnovare la sede dell'associazione. I principini si sono dedicati ad alcuni lavori manuali, divisi tra pittura e giardinaggio. Ma non solo: insieme a mamma Kate hanno preparato i marshmallow e si sono divertiti con arco e freccia. In braccio a papà William, che vigilava e li affiancava nelle manovre, George e Louis sono persino saliti a bordo di un escavatore. Non poteva mancare la foto insieme a tutti i membri dell'associazione, condivisa insieme ad altri momenti della giornata sui social dei principi di Galles.

I principi di Galles portano i figli a fare volontariato con gli scout per il terzo Upton Scout Group di Slough. Il principe George con arco e freccia. Al suo fianco papà William. La principessa Charlotte con arco e freccia. Il principe Louis con arco e freccia. Kate Middleton con arco e freccia. Kate Middleton impegnata con gli scout per il terzo Upton Scout Group di Slough. Il piccolo Louis e la sorellina Charlotte impegnati con gli scout al fianco di mamma Kate. Kate, Charlotte e Louis impegnati nel giardinaggio. Kate Middleton prepara i marshmallow con i suoi figli. Il principe William con il figlio Louis a bordo di una ruspa. Il principe George impegnato con gli scout.

Il fascino di Kate Middleton (anche in tenuta da scout)

Che Kate Middleton sia impeccabile in qualsiasi occasione è ormai assodato. Con la sua eleganza ha incantato tutti al Commonwealth Day, ai Bafta 2023, persino in sella a una cyclette e in cucina mentre preparava pancake. Impossibile poi tralasciare la raffinatezza sfoggiata in occasione dell'incoronazione del suocero, re Carlo III. Non solo: anche la camicetta celeste indossata dalla principessa di Galles per il terzo Upton Scout Group di Slough non è passata inosservata.

La camicia di chambray è pronta a diventare una tendenza della primavera 2023 ed è perfetta anche abbinata a un paio di pantaloni skinny con tasche laterali, come ha fatto Kate.

Se fai della sportività il tuo cavallo di battaglia, puoi sfoggiarla anche in un look total denim. Per uno stile più elegante, prediligi pantaloni sartoriali e décolletées. È l'abbinamento giusto da sfoggiare in un'occasione importante o formale. Se preferisci le gonne, non dovrai farne a meno: si abbinano benissimo.