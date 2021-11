La casa di carta 5 volume 2: il gran finale

S velati in anteprima i titoli degli ultimi episodi della serie spagnola di successo: ecco ciò che devi sapere sulle avventure della banda del Professore prima del 3 dicembre

La rapina del secolo (più grande di American Animals, di Den of thieves, di Going in style e dell'intera saga Ocean's) sta per giungere al termine: dal 3 dicembre, infatti, sul colosso dello streaming Netflix, è disponibile la seconda parte (volume 2) de La Casa di Carta 5, e cioè gli ultimi cinque episodi della serie televisiva che, almeno fino ad ottobre (poi è arrivato il chiacchierato e controverso Squid Game), aveva detenuto il primato di produzione non in lingua inglese più popolare al mondo.

Dopo cinque stagioni, la serie spagnola creata da Alex Pina, che ha saputo conquistare milioni di persone al mondo, sta quindi per chiudere i battenti con un'ultima grande impresa della "banda del Professore". A seguito della prima parte della quinta stagione, già andata in onda lo scorso settembre e considerata da pubblico e critica la più entusiasmante e adrenalinica, si mette un punto finale alla storia della rapina alla Zecca di Stato a Madrid.

Come andrà a finire? Quale sarà il destino del Professore? E quello di Alicia Sierra, ormai considerata dal Governo un'alleata dei criminali? Stando alla sinossi ufficiale, negli ultimi cinque episodi la banda si ritrova ancora all’interno della Banca di Spagna braccata dall’Esercito ed apparentemente senza via di fuga. Di fronte alla sua ora più buia, il gruppo escogita un piano per ottenere l’oro senza che nessuno se ne accorga. Ma a peggiorare le cose ci penserà un clamoroso errore del Professore.

Ma se i primi cinque episodi della stagione 5 hanno sconvolto i fan per la morte di uno dei personaggi più iconici della serie, Tokyo, che si è sacrificata per i suoi compagni, per quanto riguarda il resto della trama, Netflix non ha fatto trapelare nulla. Ha però rivelato i titoli degli ultimi episodi che potrebbero darci, utilizzando un po' di fantasia, qualche indizio su cosa aspettarci dal grande finale tanto atteso.

Si inizia col botto con la puntata dal titolo Valvole di scarico (che faccia riferimento a soluzioni trovate all’interno della Banca per sfuggire all'esercito?) per poi passare al secondo episodio intitolato Scienza illusoria, poi arrivano La teoria dell'eleganza, e Quello di cui si parla a letto - in realtà questi titoli fanno pensare più al seguito di Sex and the City piuttosto che al fenomeno mediatico tra i più popolari degli ultimi anni - e infine Una tradizione di famiglia che porta subito a immaginare e sperare che, forse, potrebbe perfino non essere finita qui. Teniamoci pronti a tutto!