Libri di viaggio per l’estate 2021

1 di 7 - LA GUIDA



Sara Zanni

Cento giorni in cammino. In viaggio da casa ai confini del mondo

(Terre di Mezzo, 15 euro)



Il trekking può essere un modo per conoscere i territori ma anche per conoscersi. Lo racconta Sara, archeologa e guida ambientale, partita da Milano per percorrere 2.400 km di sentieri fino ai Pirenei. Ogni tappa ha i consigli tecnici necessari ed è accompagnata da un racconto emozionante.

2 di 7 - LA GUIDA



Weekend Slow Food in treno. Itinerari di gusto e cultura per scoprire un’altra Italia

(Slow Food, 18,90 euro)



Anche i 20 km da Roma ad Albano Laziale si trasformano in un viaggio se si va in treno. Dalla prospettiva del finestrino i dettagli del paesaggio diventano protagonisti e vedere la periferia romana cambiare in bellezza a Marino e a Castel Gandolfo è uno spettacolo. Soprattutto se all’arrivo c’è un panino con la porchetta di Ariccia. La guida raccoglie questa e tante altre fermate “d’obbligo” lungo i tratti ferroviari più belli, con itinerari a piedi dalla stazione e indirizzi di trattorie e street food dove vale la pena fermarsi prima del fischio del capotreno.

3 di 7 - LA GUIDA



Andrea Kerbaker

Milano in 10 passeggiate

(Bur, 17 euro)



Si parte dall’anonima via Keplero, dove Carlo Emilio Gadda ambientò il racconto L’incendio di via Keplero, si passa dallo slargo di via Marina dove si incontrarono Giuseppe Parini e Ugo Foscolo. Si arriva in piazza Duomo, descritta da Mark Twain, passando per il Pirellone, narrato da Dino Buzzati. E po ci sono le vie dei grandi delitti e le scenografie degli anni di piombo. Ecco una Milano diversa, dove un incrocio o una panchina raccontano una storia poco turistica e piena di significato.

4 di 7 - IL ROMANZO



Matteo Cavezzali

Super camper. Un viaggio nella saggezza del mondo

(Laterza, 16 euro)



Dalle albe sul Baltico ai tramonti sull’Egeo: questo resoconto di viaggio è soprattutto una riflessione sui modi diversi di pensare alla vita, al lavoro, all’amore, alla solitudine. Dipende dalle latitudini, perché tutto è relativo, come l’autore ha imparato sotto un ponte di Parigi dove alla scritta “Life is pain” (la vita è sofferenza) qualcuno ha aggiunto “au chocolat”.

5 di 7 - IL ROMANZO



Gianni Augello

L’Italia che resta. La frontiera interna e il

coraggio di essere felici

(Ediciclo, 16 euro)



Stanco della città, l’autore intraprende un viaggio di 4 mila km sui mezzi pubblici per cercare l’Italia vera. Quella dei piccoli comuni che rinascono grazie ad amministratori illuminati o che si svuotano perché i giovani emigrano. E che sono i veri custodi di bellezze paesaggistiche dove i tempi di vita hanno un altro passo e ritrovare se stessi è possibile.

6 di 7 - IL ROMANZO



Mariateresa Montaruli

Ho voluto la bicicletta

(Vallardi, 15,90 euro)



Gli itinerari ciclabili italiani qui sono raccontati come i capitoli di un romanzo: ogni pedalata è un punto di osservazione intenso sui paesaggi, dalle risaie asciutte del Parco Nord di Milano alle salite degli Appennini. Ognuno svela una strada e una storia legata al territorio.