Liz Truss: ecco chi è la terza donna premier in Gran Bretagna

E letta leader dei Tory, domani la nuova "Iron-Lady" è attesa dalla regina Elisabetta a Balmoral. Ecco chi è il nuovo Premier inglese: la terza donna a installarsi a Downing Street dopo Margaret Thatcher e Theresa May

A prendere il posto di Boris Johnson alla guida del governo inglese sarà Mary Elizabeth Truss. L'attuale ministro degli Esteri del Regno Unito ha vinto la corsa per la leadership del partito conservatore e diventerà il prossimo (o la prossima, se preferite) premier britannico. Liz, come la chiamano tutti è arrivata sul podio di Downing Street eliminando ben sei rivali in una serie di ballottaggi e sconfiggendo perfino l'ex capo del Tesoro Rishi Sunak dato per vincente fin da subito (perché avrebbe rappresentato il primo caso di un premier britannico proveniente da una minoranza etnica dell'ex impero).

Da sinistra, il giorno dell'insediamento al 10 di Downing Street di Margaret Thatcher, di Theresa May e di Mary Elizabeth Truss.

L'investitura della Regina

Liz Truss, classe 1975, era diventata titolare degli Esteri dopo aver scalato in poco più di un decennio la scala politica ricoprendo varie cariche per i leader precedenti (David Cameron, Theresa May e infine l'amato e odiato Boris Johnson). Oggi è il nuovo Primo Ministro e aspetta solo di essere investita ufficialmente dalla Regina Elisabetta che, per la prima volta, a causa di motivi di salute, conferirà l'incarico ufficiale non da Buckingham Palace oppure da Windsor, sua attuale residenza, bensì dal castello di Balmoral, in Scozia, dopo si trova ancora in vacanza.

Una Lady di ferro a Londra

Proprio come la Sovrana (e molti membri della Royal Family), anche la Truss utilizza l'abbigliamento per comunicare. E non lascia nulla al caso: al suo primo dibattito sulla leadership dei Tory, aveva indossato una camicetta in seta bianca con fiocco e un blazer blu scuro, esattamente come quello della Thatcher nella sua prima trasmissione elettorale del 1979. Stessi toni della Thatcher anche per i ringraziamenti al premier uscente Boris Johnson: «Boris, hai fatto la Brexit, hai schiacciato Jeremy Corbyn, hai messo in atto il vaccino e ti sei opposto a Vladimir Putin». Insomma una nuova Lady di ferro è "atterrata" a Londra con tutto l'entusiasmo e l'energia del primo incarico.

Gli slogan thatcheriani e la politica

Con un programma "a tutta destra" promette tagli di tasse a pioggia e slogan thatcheriani contro la redistribuzione delle ricchezze in politica economica a dispetto di crisi e inflazione. E conferma naturalmente la linea dura johnsoniana (con toni decisamente meno diplomatici) sia contro la Russia di Vladimir Putin in Ucraina sia in qualche misura nella sfida all'Ue su dopo Brexit e Irlanda del Nord.

Inoltre la politica Tory parla anche di un piano di emergenza per affrontare il caro-energia che considera "vitale" e che intende svelare entro una settimana dal suo insediamento. Secondo la Truss l'azione dovrà andare "di pari passo" con un piano per potenziare l'approvvigionamento energetico interno affermando che il Regno Unito è diventato troppo dipendente dai prezzi per l'energia fissati a livello internazionale.

Insomma, Liz Truss sembra essere la vera erede di "Maggie", suo idolo, perché ha sollevato e trasformato il Paese in un momento difficile. Ed è ciò che intende fare lei. Quando le è stato chiesto un suo difetto durante la prima intervista da Premier, ha risposto senza esitazione: «Penso di essere un po' implacabile».