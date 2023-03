Lo sfogo di ClioMakeUp: “Ora il mondo del beauty mi fa paura”

C lioMakeUp è apparsa in lacrime sui social, lasciandosi andare a un duro sfogo. L'influencer veneta ha ammesso di aver paura di dire la sua, perché qualsiasi osservazione rischia di essere "usata per creare hype e fare click"

È già polemica all'indomani delle dichiarazioni di ClioMakeUp, che sui social non è riuscita a trattenere le lacrime, lasciandosi andare a un duro sfogo. Le sue parole si scagliano contro il mondo delle influencer, ormai troppo opprimente, competitivo e tossico.

ClioMakeUp in lacrime: il suo sfogo contro un mondo "tossico"

Duro sfogo sui social dell'imprenditrice Clio Zammatteo, meglio nota al grande pubblico come ClioMakeUp, la quale ha descritto il mondo delle influencer e i cambiamenti che lo hanno coinvolto nel corso dei suoi primi 15 anni di carriera. «Quello che ho visto negli ultimi anni, me

ne rendo sempre più conto ma ho cercato di nasconderlo

innanzitutto a me stessa, è che non posso più essere la Clio di prima, perché il mondo del beauty sul web è diventato un mondo un po' di paura. Soprattutto per persone con il mio carattere e il mio modo di fare», confida l'influencer che ha fatto del trucco il suo più grande successo.

Nel reel condiviso sul suo profilo Instagram, ClioMakeUp ripercorre la sua carriera. Ha iniziato a fare tutorial di trucchi nel 2008 e in neanche dieci anni è riuscita a creare il suo marchio, fondato nel 2017 con i soldi guadagnati come influencer. Ha costruito il suo brand «da

sola senza l'aiuto di nessuno». Ha mosso i suoi primi passi «facendo anche recensioni negative. Dicevo quello che mi piaceva e quello che non mi piaceva: questo era quello che vi piaceva di più», ha ricordato. «Potevo farlo perché le mie parole non venivano manipolate. Non c'erano giornalisti e altri influencer che prendevano le tue parole, le rigiravano e le usavano per attaccarmi», ha precisato. Oggi, al contrario, l'influencer veneta non nasconde la paura: esporsi ed esprimere liberamente la propria opinione è diventato un rischio, perché qualsiasi dichiarazione viene «usata per creare hype e fare click».

Soprattutto in Italia, commenta ClioMakeUp, «la competizione non è sana, anzi è mirata a uccidere gli altri brand». L'imprenditrice racconta che «quando esci con un prodotto nuovo, parte subito il confronto con quello che fanno gli altri. Il confronto va bene, ma poi arriva il massacro». Clio non è riuscita a trattenere le lacrime e alla fine del suo lungo messaggio appare commossa. «Mi rendo conto che per tanti di voi sono una delusione, perché ho cambiato il mio modo di essere per omologarmi a quello che è il mercato, soprattutto qui, e il fatto di essere così non mi fa essere me stessa al 100%, perché sto mentendo in primis a me», ha commentato.

Le reazioni

Come era prevedibile, le dichiarazioni di ClioMakeUp hanno scatenato innumerevoli reazioni. Non a caso, in poche ore il video ha ottenuto 220mila visualizzazioni ed è diventato l'argomento preferito dei social. Così, all'indomani del suo duro sfogo, si è rivolta ai suoi 34 milioni di follower e li ha ringraziati «perché tutto l’affetto che mi avete mandato l’ho ricevuto, lo sento e mi ha fatto bene».

A commentare il post pubblicato dall'imprenditrice veneta sono stati anche volti noti del web (e non solo). Le appassionate dei social e le fan delle influencer sicuramente sanno di chi si tratta. A rispondere a ClioMakeUp è stata Giulia Salemi, la quale ha scritto: «Hai perfettamente ragione su tutto! Ormai qua è una giungla, ma tu non devi permettere a nessuno di buttarti giù perché - oltre a essere stata la prima - sei una donna incredibile, dolce, umana (una delle poche) e competente davvero nel settore». Quindi ha sottolineato: «Ci vuole coraggio a parlare e mostrare le proprie fragilità e debolezze, che spesso nascondiamo. Anche in questo caso l’hai avuto. Basta stare in silenzio! Come vedi non sei sola e meriti tutto l’amore che stai ricevendo».

Ha detto la sua anche la famosa ginnasta Carlotta Ferlito. «Ma tu sei la Queen, tu sei quella che faceva i video make up su YouTube quando ancora non si aveva neanche la concezione di cosa fosse il make up! È giusto e sacrosanto che tu abbia un’opinione, lascia stare i leoni da tastiera e vai avanti per il tuo percorso. Chi ti ama comprenderà le tue scelte, chi no, continuerà a non farlo, qualsiasi cosa tu faccia. Forza Clio», è il suo commento.

Ad aver espresso solidarietà a ClioMakeUp è stata anche Giulia Torelli, che su Instagram commenta: «Noi ciompe saremo per sempre team Clio». È intervenuta sulla questione persino Adriana Volpe, scrivendo: «Se posso darti un consiglio non dire che “la vita è una me**a”, sii grata di quello che hai, di quello che hai costruito e della meschinità che c’è in giro, perché è grazie a quella che si vede ancora di più chi fa la differenza. Quindi testa alta e sii forte!».