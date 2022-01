D a Suburra al palco dell'Ariston, l'attrice di origini senegalesi sarà una delle cinque donne ad affiancare Amadeus nella conduzione del Festival che si terrà dal 1 al 5 febbraio. Ecco tutto quello che dovete sapere sulla trentacinquenne romana

Lorena Cesarini è l’attrice trentacinquenne di origini senegalesi che affiancherà Amadeus come co-conduttrice durante la seconda serata del Festival di Sanremo che inizierà il prossimo 1° febbraio per concludersi sabato 5. La protagonista di Suburra, serie amatissima targata Netflix, salirà sul palco dell'Ariston mercoledì 2 febbraio. Il suo nome è stato fatto a sorpresa dal direttore artistico della kermesse al Tg1 e, con tutta probabilità, si tratta della meno conosciuta delle cinque donne che onoreranno questa edizione del festival - Ornella Muti, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli - ma, come ha ricordato Amadeus presentandola, la Cesarini «porterà la sua energia sul palco dell’Ariston».

Nella città ligure si alterneranno quindi una vera e propria icona del cinema italiano con oltre 90 film all'attivo; una cantante e pungente star dei social; la protagonista di Blanca, grande rivelazione della stagione televisiva; una delle donne più amate e desiderate dal pubblico del Belpaese; e, infine, la brillante Lorena Cesarini.

Ma conosciamo meglio la ragazza, classe 1987, che ha fatto perdere la testa al bel Alessandro Borghi (Aureliano in Suburra) e sembra essere destinata a fare scintille anche nel teatro più amato di sempre.

Nata a Dakar, da mamma africana e padre italiano (scomparso quando lei era molto giovane), l'attrice, prima di abbandonare il percorso accademico per inseguire il sogno di recitare, si è laureata in Storia contemporanea. La passione che coltivava fin da bambina però era un'altra, e lei ci ha sempre creduto. Ha debuttato nel 2014 con il film Arance e martello di Diego Bianchi e l'anno successivo ha recitato nella pellicola Il professor Cenerentolo di Leonardo Pieraccioni, ma il successo con il grande pubblico è arrivato nel 2017 proprio nei panni di Isabel Mbamba, la prostituta che fa innamorare Aureliano in Suburra.

E pensare che tutto è accaduto per caso. Per strada. Dove un talent scout l'ha notata. È da lì che è iniziata la sua carriera di attrice. Nonostante la popolarità, Lorena Cesarini è una ragazza molto riservata e in poche interviste si è lasciata andare a riferimenti sulla sua vita privata: sappiamo che è felicemente fidanzata solo da alcune (rarissime) foto postate sui social.