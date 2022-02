Mahmood e Blanco: il successo dietro il brano “Brividi”

A Sanremo la loro canzone ha fatto subito il pieno di ascolti, e in streaming è il brano più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia

Sul palco dell'Ariston la coppia Mahmood-Blanco ha fatto davvero scintille. Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco e Alessandro Mahmood hanno conquistato il pubblico di tutte le età ribaltando anni di pregiudizi e mostrando la bellezza di due uomini che cantano una canzone d'amore mentre si guardano teneramente negli occhi.

Il loro brano "Brividi" è degno del titolo che porta e sui social sta davvero riscuotendo un grandissimo successo. Ma, forse, questo è scontato. Non lo era, invece, in un luogo tanto nazional-popolare come Sanremo. Questo trionfo, così come tutta questa 72esima edizione, costringe a rivedere le logiche finora adottate dal mondo dello spettacolo. E oggi Blanco e Mahmood, anche se loro sono una coppia solo artisticamente, ricordano tanto il più grande dei sodalizi, quello tra Al Bano e Romina Power e il loro giorni di "Felicità".

Di Mahmood sappiamo che, tra alti e bassi, il suo cuore da tempo batte per Lorenzo Tobia Marcucci, un giovane ragazzo toscano che lavora nel mondo della moda e che il cantante conosce dal 2019, anno in cui ha trionfato al Festival di Sanremo. Ma Alessandro è molto riservato e non ama lasciarsi andare a racconti sulla sua vita privata. Nel salotto di Silvia Toffanin aveva però confessato di voler dedicare tanto tempo al lavoro per non pensare all'amore: «Faccio fatica a capire veramente le emozioni che provo in questo periodo». E forse è stato proprio questo tormento interiore che lo ha portato ad una così toccante interpretazione.

Riccardo, invece, 18 anni, è fidanzato da circa un anno e mezzo con Giulia Lisioli, bresciana come lui e conosciuta prima del successo: «Ci tengo a lei», aveva raccontato a Radio Dj. Blanco ha iniziato il suo rapporto con la musica suonando la tromba per poi, da adolescente, cominciare a prendere le basi da Youtube e a fare musica. In piena pandemia, nel 2020, arriva infatti Quarantine Paranoid, con il quale si aggiudica un contratto con la Universal Music. Ma la fama lo travolge con La canzone nostra e con le premiatissime Notti in bianco e Mi fai impazzire.

E dopo cinque mesi di lavoro, e il boom sul palco dell'Ariston, il prossimo 11 febbraio, con la riapertura delle discoteche, partirà anche il tour. E sono "Brividi"!