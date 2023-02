Marco Mengoni: “Dopo Sanremo vado a divertirmi all’Eurovision”

M arco Mengoni ha confermato che rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest 2023. L'appuntamento è per il mese di maggio in Inghilterra. Ma il vincitore del Festival di Sanremo ha ancora un dubbio da risolvere

Poche ore dopo la sua vittoria al Festival di Sanremo, ecco che Marco Mengoni conferma che sì, rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest 2023. Come ogni anno, alla famosa competizione canora europea il nostro Paese viene rappresentato da chi ha vinto sul palcoscenico dell'Ariston. «Vado a divertirmi anche all'Eurovision», ha detto il cantante ai giornalisti che gli chiedevano se avesse deciso che cosa fare. L'appuntamento è per il 9, l'11 e il 13 maggio alla Liverpool Arena in Inghilterra.

Perché l'Eurovision si svolge nel Regno Unito

Di solito l'Eurovision si svolge nel Paese degli artisti che hanno vinto l'edizione precedente. Nel 2022 è stata la Kalush Orchestra, proveniente dall'Ucraina. Ma il Paese ha fatto sapere che non potrà ospitare la kermesse a causa della guerra. Da qui la decisione di svolgere il concorso in Inghilterra. Questo Paese, infatti, fa parte dei Big Five, cioè i cinque Stati - Francia, Germania, Regno Unito, Italia e Spagna - che supportano economicamente l'Unione Europea di Radiodiffusione. Quest'anno, oltre alla location, cambia anche il sistema di voto del concorso canoro: vengono eliminate le giurie nazionali. I venti Paesi finalisti verranno votati durante le semifinali dai telespettatori tramite il televoto. Alla finale, però, i risultati deriveranno dalla somma del voto delle giurie nazionali con il televoto, al quale potranno partecipare anche telespettatori di Paesi che non sono in gara.

Marco Mengoni: «Contento di essermi messo in gioco»

Un successo incredibile quello di Marco Mengoni. Il cantante, che aveva già vinto Sanremo esattamente dieci anni fa con il brano L'Essenziale, è stato in cima alla classifica dell'Ariston fin dalla prima serata. La sua vittoria, quindi, era praticamente ormai scontata. «È una figata pazzesca, ma lo sarebbe stato anche se non avessi vinto», ha dichiarato il cantante dopo aver ritirato il premio più ambito della musica italiana, «mi sono divertito, me la sono goduta ed è questa la mia vittoria. E sono contento di essermi messo in gioco e di aver osato. Tutto oltre le aspettative. A vincere sono sempre la musica e i messaggi che si mandano».

Quale brano porterà Mengoni all'Eurovision?

Marco Mengoni ha vinto il Festival di Sanremo con il brano Due Vite. Ma al Tg1 ha dichiarato che forse all'Eurovision canterà un'altra canzone. «Da domani ci penseremo», ha spiegato, «può andare Due vite o non so. Vedremo quale pezzo vincerà per andarci». È probabile che il cantante porti alla competizione canora europea un inedito. Infatti, sta lavorando al terzo e ultimo capitolo di Materia, che vedrà la luce nei prossimi mesi.

La dedica di Marco Mengoni a sua madre...

Che sia Due Vite o un altro brano, la gara non sarà facile. All'Eurovision partecipano i Big della musica europea. Marco Mengoni riuscirà a fare centro anche questa volta? Di certo, all'ultimo Sanremo è riuscito a conquistarsi la simpatia del pubblico non solo con la canzone che ha portato sul palco, ma anche con i suoi look inattesi. Marco Mengoni, infatti, ha lasciato da parte i completi eleganti e si è mostrato in una veste nuova, più rock, che è piaciuta al pubblico da casa. Così come è piaciuto il fatto che abbia dedicato la sua vittoria a sua madre. «Le mie lacrime di ieri erano di gioia, non ho trattenuto la commozione», ha raccontato il cantante spiegando perché al momento di ritirare il premio non è riuscito a trattenere le lacrime. Ha aggiunto: «Dedico questo Festival alla donna che mi ha messo al mondo, e devo ringraziare la vita per avermi fatto superare esperienze forti che però mi hanno fatto crescere nel privato».

...e alle cantanti del Festival di Sanremo

Quella di Marco Mengoni a Sanremo è stata un vittoria annunciata. Il cantante ha portato a casa anche il Premio "Giancarlo Bigazzi" per la migliore composizione musicale e la serata delle cover con Let it Be cantata con il Kingdom Choir. Al secondo posto è arrivato Lazza, al terzo Mr. Rain. Sul podio non c'era neanche una donna, e nemmeno tra i primi cinque posti in classifica. La prima donna in classifica, infatti, è stata Giorgia al sesto posto. Un particolare che non è sfuggito a Mengoni, che ha dedicato la sua vittoria anche alle cantanti di Sanremo. «Siamo arrivati in finale in cinque ragazzi e credo sia giusto dedicarlo alle artiste che hanno portato pezzi meravigliosi su questo palco», ha detto. Ha aggiunto: «Sono rimasto molto male che non ce ne sia stata neanche una nella cinquina finale». Ora tutte le attese sono su di lui e sull'Eurovision. Prima, però, il cantante potrebbe andare a Kiev. Infatti, nella sua lettera inviata al Festival e letta da Amadeus, il presidente ucraino Zelensky ha fatto sapere di attendere il vincitore a Kiev. Mengoni ha già detto che andrà.