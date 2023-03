Mina dice “sì” a Blanco: duetto in arrivo ad aprile

A lla vigilia dell'uscita del suo attesissimo secondo album, Blanco si prepara alla collaborazione con Mina. Scopriamo tutti i dettagli...

Un duetto inaspettato. Dopo l'infelice ospitata a Sanremo con la "strage di rose" e le conseguenti polemiche, Blanco torna in grande stile. Stando alle anticipazioni del quotidiano "Il Messaggero", e confermate da Fiorello a "Viva Rai2", il cantante è pronto a sfornare un disco contenente un duetto d'eccezione insieme a Mina.

Mina, "fan" di Blanco

Non è strano che la Tigre di Cremona abbia accettato la collaborazione: l'anno scorso aveva fatto sapere per mezzo del figlio Massimiliano Pani che la sua canzone preferita del Festival di Sanremo era proprio "Brividi", che consegnò la vittoria a Blanco in coppia con Mahmood.

Il duetto tra le tracce del nuovo album di Mina

Pare sia stato proprio Pani, da tempo produttore di Mina, il tramite tra i due artisti. Suo il merito di aver fatto arrivare il singolo del ventenne cantautore alla madre. Quest'ultima avrebbe apprezzato così tanto la canzone da volerla inserire nel suo prossimo album di inediti, in arrivo questa primavera a cinque anni di distanza dall'ultimo lavoro "Maeba".

Quando uscirà il nuovo singolo di Blanco e Mina?

Poco si sa al momento sul singolo. Dovrebbe uscire il 14 aprile, primo capitolo del nuovo album di Blanco dopo "L'isola delle rose". Ancora top secret il titolo del pezzo che sarebbe ancora in fase di produzione tra lo studio di Mina a Lugano e quello milanese di Michelangelo (vero nome Michele Zocca), storico produttore di Blanco che ha co-firmato il brano.

Le collaborazioni di Mina

Non è la prima volta che Mina interpreta canzoni che escono dal suo repertorio. Da sempre la Tigre di Cremona ama collaborare con i giovani e con artisti "alternativi". Ricordiamo ad esempio le sue performance con Manuel Agnelli, Max Casacci e Boosta dei Subsonica, Casino Royale, Piero Pelù e Mondo Marcio. Ora è la volta di Blanco.