Mina Settembre: arriva la seconda stagione

L 'amata fiction di RaiUno torna in prima serata con le repliche della prima stagione, in attesa del secondo capitolo in arrivo in autunno. È la stessa Serena Rossi ad annunciare la fine delle riprese su Instagram

Tutti noi ormai capiamo che sta partendo la stagione estiva quando iniziano le repliche delle fiction di successo. E Raiuno ha deciso di partire proprio con una delle più amate dello scorso anno: la prima stagione di Mina Settembre, l’assistente sociale interpretata da Serena Rossi con le avventure che l’hanno resa popolare e che sono state tratte dai romanzi di Maurizio De Giovanni.

Mina Settembre, la seconda stagione

Ma mentre per le prossime sei settimane (tante sono le prime serate destinate ai dodici episodi della serie già andati in onda) Raiuno manderà in onda le repliche, i fan della serie si chiedono già quando andrà in onda Mina Settembre 2.

La risposta ufficiale ancora non c’è, ma una buona notizia sicuramente sì: le riprese dei nuovi episodi si sono infatti concluse da poco. E ad annunciarlo è stata dal suo profilo Instagram la stessa Serena Rossi postando una foto in cui la si vede di spalle, seduta lungo i binari di una ferrovia (molto probabilmente la location dell’ultimo ciak) con la "malinconica" ma benaugurante didascalia «Fine corsa».

I follower sperano quindi che, dopo una rapida post-produzione, la seconda stagione possa andare in onda già all'inizio del prossimo autunno.

Chi è Mina Settembre?

Gelsomina Settembre, detta Mina, è un’assistente sociale che lavora in un consultorio famigliare nel centro storico di Napoli. È una ragazza di buona famiglia che ogni giorno sceglie di lavorare con i disagiati, ma è anche una donna scorretta che pur di aiutare gli altri infrange la legge.

E questo perché la sua vita ha subito un enorme cambiamento: il marito, il magistrato Claudio De Carolis (interpretato da Giorgio Pasotti), l’ha lasciata, così Mina è tornata a vivere con sua madre Olga, forse troppo apprensiva e invadente. Ma, come in ogni buona tradizione che si rispetti, arriva un uomo a cambiare le carte in tavola, e a dare una svolta alla sua vita di Mina: si tratta di Domenico Gambardella, detto Mimmo (Giuseppe Zeno), il nuovo ginecologo del consultorio che con il suo fascino conquista il cuore dell’assistente sociale, con la quale inizia a lavorare a stretto contatto.

E nel cast c’è anche il compagno di una vita, e padre del figlio Diego, Davide Devenuto. «Interpreta il marito della mia migliore amica, che poi è anche una cara amica nella vita, Christiane Filangeri, ed è stato davvero buffo ritrovarsi in quel triangolo. Io e Davide non lavoravamo insieme da un pezzo, ci siamo divertiti a punzecchiarci», ha raccontato Serena Rossi.

Mina Settembre: le anticipazioni

Ovviamente anche i nuovi episodi saranno tratti dalla saga di De Giovanni. Ma se la prima stagione aveva tratto spunto dai romanzi “Un giorno di Settembre a Natale” e “Telegramma da Settembre”, la seconda può contare su altri tre libri, ovvero “Dodici rose a Settembre”, “Troppo freddo per Settembre” e “Una sirena a Settembre” (ma non sappiamo ancora se saranno tratti da tutti e tre i libri oppure solo da una parte di essi).

Mina Settembre è Serena Rossi

A interpretare il ruolo di Mina Settembre è la bellissima e solare attrice napoletana 36enne Serena Rossi, uno dei volti di punta delle fiction Rai degli ultimi anni. L'attrice partenopea ha iniziato la sua carriera nella soap Un posto al sole - è lì che ha conosciuto il suo grande amore - che l’ha lanciata nel mondo del cinema oltre che della televisione. Prima di essere Mina Settembre, ha recitato nella fiction Una sposa, in Squadra Mobile, ne Il coraggio di vincere, ma anche in film come Io sono Mia, sulla storia della leggendaria Mia Martini, e poi in Diabolik, La tristezza ha il sonno leggero, 7 ore per farti innamorare, Brave ragazze e Lasciami andare. Ma forse, quello che non tutti sanno è che l'attrice mediterranea dalla chioma e dagli occhi profondamente castani è anche una straordinaria doppiatrice (è sua la voce di Anna in Frozen).

