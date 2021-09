Miriam Leone sposa in Sicilia il compagno Paolo Carullo

L 'attrice e modella di origini catanesi dice sì al compagno musicista con cui fa coppia fissa da due anni, a Scicli, nel Santuario di Santa Maria La Nova il18 settembre

Bellissima. Con una carriera invidiabile (oltre che inarrestabile). Super innamorata. E dal 18 settembre sposa del compagno Paolo Carullo. La rossa catanese Miriam Leone ha fatto moltissima strada dal titolo di Miss Italia nel 2008 - titolo peraltro ottenuto in maniera rocambolesca dopo l'eliminazione, il ripescaggio e la fascia finale di Miss Cinema. Un riconoscimento premonitore di una carriera fiorente iniziata con una borsa di studio. Ma non una come tante, bensì quella messa a disposizione da Ann Strasberg dell’Actors Studio di New York.

Oggi, a 36 anni, oltre ad essere una delle interpreti di spicco del nostro cinema è anche una donna realizzata sentimentalmente: dopo due anni con il musicista - fa parte della band milanese Apple Jack di cui è anche manager - e imprenditore (di cui si sa poco o nulla perché non ha nemmeno un profilo social) laureato in Economia e Finanza a Milano, i due hanno deciso di convolare a nozze. E lo fanno a Scicli, nel Santuario di Santa Maria La Nova. A quanto pare con una festa in grande visto che l'amministrazione della città della città si è scomodata a rilasciare un comunicato che annuncia la chiusura al traffico: «L'amministrazione Comunale di Scicli, che lavora all'evento da tredici mesi, renderà note a ore le disposizioni di modifica alla viabilità nel centro storico per quella data».

Insomma il silenzio social dell'attrice è stato tradito dalla comunicazione ufficiale e ora tutti sono in attesa di assistere al grande giorno della bellezza "rinascimentale" che con i suoi look eleganti e chic è sempre riuscita ad attirare i flash dei fotografi in ogni occasione.

Ma Miriam Leone non è solo bella. Della sua bravura se ne sono accorti i tanti spettatori che tra piccolo e grande schermo non si perdono una delle sue performance e attendono impazientemente di vederla nei panni della mitica compagna di Diabolik, Eva Kant, il nuovo film firmato Manetti Bros. che porta al cinema il leggendario (e primo) fumetto nero italiano inventato dalle sorelle milanesi Angela e Luciana Giussani.

La prima occasione era arrivata come conduttrice subito dopo il più celebre concorso di bellezza del nostro Paese: ha iniziato con Unomattina Estate nel 2009 e poi Mattina in famiglia per le quattro stagioni successive. Nel 2010 è arrivato finalmente il debutto come attrice nella pellicola Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso di Giovanni Veronesi. E nel 2011 passa alla Tv entrando a far parte del cast dell'11esima stagione della fiction Distretto di Polizia.

Da lì in poi la carriera di Miriam Leone è un susseguirsi di successi, sia televisivi (Le Iene Show, Un passo dal cielo, La dama velata e Non uccidere), sia cinematografici (Fratelli Unici con Luca Argentero e Raoul Bova, In guerra per amore di Pif, Fai bei sogni di Marco Bellocchio, Un paese quasi perfetto con Fabio Volo e La scuola più bella del mondo). Ma il vero trionfo arriva quando diventa protagonista della serie di Sky Italia 1992: un successo talmente grande che vengono girati due sequel, 1993 e 1994.

Ora speriamo che, nonostante sia gelosissima della sua vita privata, l'attrice delizi i suoi fan e ammiratori con un romantico scatto del suo giorno da favola.