Morte cerebrale, si valuta il fine vita per Tom Sizemore

I medici hanno informato la famiglia di Tom Sizemore dopo l'aneurisma che ha colpito l'attore: "Non ci sono più speranze"

Sempre più flebili le speranze che l'attore Tom Sizemore, conosciuto e amato per il ruolo del sergente Horvath in "Salvate il soldato Ryan", possa riprendersi dal grave aneurisma al cervello che lo ha colpito una decina di giorni fa.

Alla famiglia la decisione sul fine vita

"I medici hanno informato la sua famiglia che non ci sono più speranze e hanno consigliato di scegliere per il fine vita - ha affermato al magazine 'Variety', il manager Charles Lago -. I familiari stanno ora valutando questa ipotesi e a breve verrà rilasciata un'ulteriore dichiarazione". "Chiediamo privacy per la sua famiglia in questo momento difficile", ha concluso Lago, desiderando "ringraziare tutti per le centinaia di messaggi di sostegno e preghiere che sono stati ricevuti".

Filmografia da "duro"

Sizemore, 61 anni di Detroit, è apparso, spesso nelle parti del "duro" in vari film di azione di successo a partire dagli anni Novanta: tra questi "Heat", "Natural Born Killers", "Pearl Harbor" e "Black Hawk Down". È stato candidato a un Golden Globe per il suo ruolo ne "L'occhio gelido del testimone" e più di recente è apparso in televisione nelle serie "Twin Peaks" e "Cobra Kai".

Una vita fatta di eccessi

Decisamente più complicata la sua vita privata. Dopo aver lottato per anni contro la dipendenza dalle droghe, l'attore americano ha avuto non pochi problemi con la giustizia.

Nel 2003 la condanna a sei mesi di carcere per violenza domestica ai danni dell'allora fidanzata Heidi Fleiss. Nel 2005 la prigione per aver fornito un test delle urine falso; due anni dopo un altro arresto per detenzione di meta-anfetamine e nel 2019 ancora il carcere per possesso di narcotici. Per affrontare i suoi problemi con abusi di sostanze di diverso tipo, è apparso in alcune trasmissioni televisive americane come "Dr. Phil".

Sposato dal 1996 al 1999 con l'attrice di Maeve Quinlan (la Megan Conley di "Beautiful"), ha avuto due gemelli nel 2005 dalla compagna Janelle McIntire (i due si sono lasciati nel 2006).

Da subito in condizioni disperate

Il 18 febbraio, Tom Sizemore aveva perso i sensi cadendo nella sua casa di Los Angeles. Colpito da un aneurisma cerebrale a seguito di un ictus, è da allora ricoverato in coma, in terapia intensiva. Le sue condizioni sono apparse immediatamente disperate. Ora, purtroppo, la notizia che non si riprenderà più.