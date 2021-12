Mr. Big di Sex and the City accusato di molestie

A nche l'insospettabile Chris Noth il popolare Mr. Big di Sex and the City, finisce nel ciclone molestie. Ad accusare l'attore, due donne che hanno affermato di aver subito in passato aggressioni a sfondo sessuale

La notizia che è corsa attraverso la Rete nella notte italiana, ha sconvolto i fan della serie Sex and the City, appena tornata in auge con il reboot And Just Like That. A soli pochi giorni dalla messa in onda delle prime sconvolgenti puntate che hanno visto protagonista proprio la morte di Mr. Big suscitando grande indignazione tra i nostalgici, Chris Noth è chiamato a difendersi dall'accusa di (presunte) molestie sessuali. Zoe e Lily (si tratta di nomi di fantasia), che oggi hanno rispettivamente 40 e 31 anni, hanno accusato il "marito" di Carrie Bradshaw di aggressione.

Entrambe le donne hanno spiegato come il successo della nuova serie abbia risvegliato in loro dolorosi ricordi avvenuti tra Los Angeles e New York nel 2004 e nel 2015. «Vedere che stava riprendendo il suo ruolo in Sex and The City ha fatto scattare qualcosa in me. Per così tanti anni, l'ho seppellito, ma ora ho deciso di far sapere al pubblico chi sia Chris Noth», ha rivelato Zoe. «Non sono sicura di come affrontare questo tipo di storia e di come si possano trovare le altre vittime», ha scritto Lily.

E mentre l'attore Ryan Reynolds si è immediatamente affrettato - dopo aver fatto lo spiritoso nei giorni scorsi scherzando sulla morte televisiva di Mr.Big dopo un giro in cyclette - a rimuovere qualsiasi contenuto riguardante il suo legame con l'interprete di Law & Order - I due volti della giustizia, Chris Noth non ci sta e rispedisce le accuse al mittente. «Le accuse contro di me, fatte da due persone che ho incontrato anni fa, anche decenni fa, sono categoricamente false. Queste storie potrebbero essere di 30 anni fa o 30 giorni fa, ma ‘no’ significa sempre ‘no’ e questa è una linea che non ho mai superato». E aggiunge: «I miei incontri sono sempre stati consensuali. È difficile non mettere in discussione il tempismo di uscita di queste storie. Non so per certo perché stiano emergendo ora, ma so questo: non ho aggredito queste donne».

In effetti colpisce particolarmente il tempismo delle accuse visto il tam tam mediatico che si è sviluppato proprio intorno al lancio della celebre serie con Sarah Jessica Parker.

Sia Zoe che Lily non negano di esser rimaste particolarmente lusingate quando sono state invitate dall'attore a uscire con lui: «Essere baciata da Mr. Big era qualcosa che avrei potuto raccontare agli amici», ha detto una di loro, ma non si aspettava di vedersi strappati i vestiti ed essere penetrate a forza.

Sui social però ci si domanda come mai le due donne non si siano rivolte direttamente alle autorità, ma abbiano pensato di rilasciare entrambe un'intervista all'Hollywood Reporter, il famigerato magazine di spettacolo.

Senza dubbio la vicenda ha bisogno di essere chiarita.