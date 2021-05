Naomi Osaka e il complicato rapporto degli atleti con la stampa

L a tennista numero 2 al mondo aveva annunciato che non avrebbe fatto interviste durante il Roland-Garros «per preservare la sua salute mentale». Ora è a rischio squalifica da parte del torneo, mentre sui social infuria la polemica

Naomi Osaka sa come usare la sua voce. Lo ha dimostrato più volte, soprattutto l’anno scorso, quando ha usato la sua piattaforma per parlare di razzismo sistemico, appoggiando pubblicamente le proteste organizzate dal movimento Black Lives Matter che sono seguite alla morte, in America, di George Floyd. Osaka ha 23 anni, è al numero 2 della classifica della Women’s Tennis Association (WTA) dietro alla tennista australiana Ashleigh Barty, ed è per metà giapponese (da parte della madre) e per metà haitiana (dalla parte del padre). Qualche giorno fa aveva pubblicato sul suo profilo Instagram, dove la seguono in più di 2 milioni, una nota in cui annunciava che non avrebbe concesso interviste alla stampa durante il Roland-Garros, che si tiene dal 24 maggio al 13 giugno a Parigi.

Nel suo post la tennista scriveva che, durante i tornei, le conferenze stampa rappresentano un peso non indifferente per gli atleti, aggiungendo che non aveva intenzione di stare seduta a rispondere a domande che le hanno già fatto centinaia di volte o, al contrario, a insinuazioni che minano la sua concentrazione in un momento che è già di grande stress per un atleta. «Se le organizzazioni sportive pensano di poter continuare a dire “fai le interviste o verrai multato” e continuano a ignorare la salute mentale degli atleti che sono il fulcro della loro esistenza, allora non mi resta che ridere», ha scritto, aggiungendo che avrebbe accettato qualsiasi eventuale sanzione, chiedendo anzi che i fondi fossero donati a un ente di beneficenza dedicato alla salute mentale.

E le sanzioni sono arrivate, attraverso una nota stampa congiunta di tutti i tornei del Grande Slam: «A seguito della mancanza di impegno di Naomi Osaka Australian Open, Roland-Garros, Wimbledon e US Open le hanno scritto congiuntamente per verificare il suo benessere e offrire supporto, sottolineare il loro impegno per il benessere di tutti gli atleti e suggerire un dialogo sulle questioni. Le sono stati anche ricordati i suoi obblighi, le conseguenze del mancato rispetto degli stessi e che le regole dovrebbero applicarsi ugualmente a tutti i giocatori. Naomi Osaka oggi ha scelto di non onorare i suoi obblighi contrattuali con i media. L’arbitro del Roland-Garros le ha quindi inflitto una multa di 15.000 dollari, ai sensi dell’articolo III H. del Codice di condotta».

Domenica 30 maggio Osaka ha battuto Patricia Maria Tig al primo turno del torneo e non si è presentata alla conferenza stampa come aveva annunciato, anche se ha fatto delle interviste a bordo campo. La sua defezione ha provocato la reazione degli organizzatori, che nella nota ufficiale hanno tenuto a specificare «le regole sono in atto per garantire che tutti i giocatori siano trattati esattamente allo stesso modo». Intanto sui social infuria la polemica, tra chi difende la tennista parlando di accanimento nei suoi confronti e chi invece sostiene che gli atleti debbano attenersi alle regole. Non è la prima volta che succede una cosa del genere: in passato altri tennisti famosi hanno saltato le conferenze stampa post partita (lo hanno fatto le sorelle Serena e Venus Williams, ad esempio, ma anche Andre Agassi e Novak Djokovic), ma è la prima volta che un atleta lo annuncia preventivamente. Stando al regolamento del torneo, se Osaka deciderà di restare ferma nella sua decisione andrà incontro ad altre multe e c’è il rischio che venga squalificata.

Per ora non Osaka non si è più espressa (domenica ha pubblicato due foto fuori e dentro dal campo accompagnante da un cuoricino e il numero 1, in riferimento alla prima partita giocata), ma il dibattito è aperto: nell’epoca in cui gli atleti possono costruire in autonomia il loro personaggio pubblico utilizzando i social, cosa rimane dei rituali legati alle loro discipline, conferenze stampa comprese? E come si conciliano le esigenze degli atleti con la necessità di raccontare le loro gesta da parte dei media, al netto di tutte le incongruenze e le problematiche che spesso caratterizzano il giornalismo sportivo? Una questione interessante, staremo a vedere cosa succederà con il prosieguo del torneo.