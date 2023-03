Oscar 2023, cosa contiene la gift bag per le star

O rmai è tradizione: agli Oscar i candidati delle principali categorie ricevono preziose gift bag del valore a tre zeri

Non importa quali saranno i nomi annunciati all'apertura delle buste la sera del 12 marzo alla 95esima edizione degli Oscar. Come se la nomination già non costituisse un premio, anche chi non ritirerà l'ambita statuetta potrà infatti "accontentarsi" di un gentile omaggio. Si tratta della gift bag Everybody Wins del valore di 126 mila dollari (120 mila euro circa) che la società di marketing Distinctive Assets distribuisce a tutti i candidati nelle quattro principali categorie di recitazione e alla miglior regia.

Che cosa contiene la gift bag?

Sono vere e proprie chicche quelle della borsa regalo agli Oscar 2023. I "doni" vengono consegnati in un trolley Havaianas del costo di 200 dollari (con tanto di infradito incluse), packaging quanto mai azzeccato per consentire ai nominati agli Oscar di approfittare dei viaggi inclusi nella gift bag. Ad esempio quello del valore di 40 mila dollari nella tenuta The Lifestyle nei pressi di Ottawa, in Canada. Oppure il soggiorno di lusso di tre notti in Italia (9 mila dollari). E per chi ama investire ecco un appezzamento di terreno in Australia (dimensioni e posizione sconosciute).

Casomai una star avesse pensato di ristrutturare casa potrebbe ora approfittare del secondo regalo più costoso: un progetto da 25 mila dollari curato da Maison Construction. La gift bag contiene poi una sessantina di articoli focalizzati alla promozione del benessere di lusso (costo complessivo di 41 mila dollari): procedure e tonificazione Body Sculpt Art Lipo del Dr. Thomas Su, trattamenti ringiovanimento viso del famoso chirurgo Konstantin Vasyukevich e addirittura una consulenza per la cura/trapianto dei capelli del dottor Alan Bauman.

Non tutti i regali però sono così costosi. Tra i meno cari, ci sono un pacchetto da 13,56 dollari i Clif Thins (snack) e una pagnotta al latte giapponese da 18 dollari di Ginza Nishikawa. Poi datteri biologici raccolti a mano, una bottiglia di acqua di cocco, federe di seta e cuscini da viaggio PETA.

Il vantaggio di "esserci"

Una delle "mission" della campagna Everybody Wins è quella di includere le piccole imprese nella borsa regalo, con l'obiettivo di portare maggiore visibilità a un insieme diversificato di aziende. Quest'anno, il 50% delle imprese incluse nelle gift bag sono di proprietà di donne o appartenenti a minoranze.

"Sebbene i nostri regali siano riconosciuti per bellezza, utilità e unicità, hanno anche uno scopo più grande", rivela il fondatore di Distinctive Assets, Lash Fary, attraverso un comunicato stampa.

"La maggior parte dei marchi che includiamo proviene da una gamma diversificata e inclusiva di piccole imprese che beneficiano in modo significativo dell'esposizione globale che la notte degli Oscar offre loro".

Non tutte le star accettano la gift bag

I marchi pagano 4 mila dollari per assicurarsi un posto nel trolley, ma non c'è alcun obbligo per il destinatario di accettare, utilizzare o promuovere alcun prodotto.

E' bene infatti sapere che i cadeaux delle gift bag non sono del tutto gratuiti. Tutto ciò che i candidati trattengono per sé è tassabile e considerato una forma di reddito. Buona parte delle celebrità non riscatterà tutto ciò che è incluso in Everybody Wins (l'anno scorso, ad esempio, l'attore Denzel Washington rifiutò in toto la sua borsa regalo).