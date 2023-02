Oscar 2023: tutto quello che c’è da sapere

L e nomination, i grandi esclusi, le sfide: il 12 marzo 2023 si terrà a Los Angeles la cerimonia di premiazione degli Oscar. Ecco chi sarà il presentatore, chi sono i candidati e tutto quello che bisogna sapere

Grande attesa a Hollywood per la notte degli Oscar. La cerimonia di premiazione della 95esima edizione degli Academy Awards si terrà il 12 marzo e sarà condotta, per la terza volta, dal presentatore Jimmy Kimmel nella storica location del Dolby Theatre di Los Angeles. In Italia sarà possibile seguirla in diretta su Sky Cinema e, in streaming, su Now.

L'Academy Award è il premio cinematografico più prestigioso e antico al mondo. Venne assegnato per la prima volta il 16 maggio del 1929. I premi vengono conferiti dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, un'organizzazione professionale onoraria costituita da personalità del mondo del cinema e che conta oltre seimila membri votanti.

Oscar 2023: chi presenta la cerimonia

La cerimonia degli Oscar 2023 sarà presentata da Jimmy Kimmel, comico e conduttore del Jimmy Kimmel Live, che già aveva ricoperto il ruolo di presentatore nelle edizioni del 2017 e del 2018. A lui la la responsabilità di riportare in alto gli ascolti della cerimonia che, nel 2022, sotto la conduzione del trio Amy Schumer, Regina Hall e Wanda Skyes, aveva conquistato 17 milioni di telespettatori. «Essere invitato a presentare gli Oscar è sia un grande onore e sia una trappola», ha detto Jimmy Kimmel. Poi ha scherzato: «In un modo o nell’altro, sono grato all’Academy per avermi contattato così velocemente dopo che tutti gli altri avevano risposto di no».

Oscar 2023: tutte le candidature

Le candidature per gli Academy Awards sono state annunciate lo scorso 24 gennaio. Tra i film con più nomination spicca Everything Everywhere All at Once, che ne ha ricevuto undici. Seguono Niente di nuovo sul fronte occidentale e Gli spiriti dell'isola, entrambi a quota nove nomination. The Fabelmans, l'ultimo film di Steven Spielberg, ha ricevuto invece sette nomination nelle categorie principali: miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura originale, migliore attrice protagonista, migliore attore non protagonista, migliore scenografia e migliore colonna sonora originale. Tra i cortometraggi spicca Le Pupille di Alice Rohrwacher. L'italiano Aldo Signoretti è candidato agli Oscar per il make-up e l'hair styling del film Elvis. Ecco tutte le nomination agli Oscar 2023:

Miglior Film:

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Avatar: La via dell’acqua

Gli spiriti dell’isola

Elvis

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

Triangle of Sadness

Women Talking

Miglior Regia:

Gli Spiriti dell’Isola - Martin McDonagh

Everything Everywhere All at Once - Daniel Kwan e Daniel Scheinert

e The Fabelmans - Steven Spielberg

Tár - Todd Fiel d

d Triangle of Sadness - Ruben Östlund

Migliore Attrice protagonista:

Cate Blanchett - Tár

- Tár Ana De Armas - Blonde

- Blonde Andrea Riseborough - To Leslie

- To Leslie Michelle Williams - The Fabelmans

- The Fabelmans Michelle Yeoh - Everything Everywhere All at Once

Migliore Attore protagonista:

Austin Butler - Elvis

- Elvis Colin Farrell - Gli spiriti dell’isola

- Gli spiriti dell’isola Brendan Fraser - The Whale

- The Whale Paul Mescal - Aftersun

- Aftersun Bill Nighy - Living

Migliore Attore non protagonista:

Brendan Gleeson - Gli spiriti dell’isola

- Gli spiriti dell’isola Brian Tyree Henry - Causeway

- Causeway Judd Hirsch - The Fabelmans

- The Fabelmans Barry Keoghan - Gli spiriti dell’isola

- Gli spiriti dell’isola Ke Huy Quan - Everything Everywhere All at Once

Migliore Attrice non protagonista:

Angela Bassett - Black Panther - Wakanda Forver

- Black Panther - Wakanda Forver Hong Chau - The Whale

- The Whale Kerry Condon - Gli spiriti dell’Isola

- Gli spiriti dell’Isola Jamie Lee Curtis - EveryThing Everywhere All At Once

- EveryThing Everywhere All At Once Stephanie Hsu - EveryThing Everywhere All At Once

Migliore Sceneggiatura originale:

Gli spiriti dell’isola

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Tár

Triangle of Sadness

Migliore Sceneggiatura non originale:

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Glass Onion - Knives Out

Living

Top Gun: Maverick

Women Talking

Migliore Film Internazionale:

Niente di nuovo sul fronte occidentale - Germania

Argentina, 1985 - Argentina

Close - Belgio

EO - Polonia

The Quiet Girl - Irlanda

Migliore Film d'animazione:

Pinocchio

Marcel the Shell

Il Gatto con gli Stivali 2

Il Mostro dei Mari

Red

Migliore Montaggio:

Gli Spiriti dell’Isola

Elvis

Everything Everywhere All at Once

Tár

Top Gun: Maverick

Migliore Scenografia:

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Avatar: La via dell’acqua

Babylon

Elvis

The Fabelmans

Migliore Fotografia:

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Bardo

Elvis

Empire of Light

Tár

Migliori Costumi:

Babylon

Black Panther Wakanda Forever

Elvis

Everything Everywhere All at Once

La Signora Harris va a Parigi

Miglior Trucco e acconciature:

Niente di nuovo sul fronte occidentale

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

The Whale

Migliori Effetti visivi:

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Avatar: La via dell’acqua

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Top Gun: Maverick

Miglior sonoro:

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Avatar: La via dell’Acqua

The Batman

Elvis

Top Gun: Maverick

Miglior Colonna sonora originale:

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Babylon

Gli Spiriti dell’Isola

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Miglior Canzone Originale:

Applause - Tell It Like a Woman

- Tell It Like a Woman Hold My Hand - Top Gun: Maverick

- Top Gun: Maverick Lift Me Up - Black Panther: Wakanda Forever

- Black Panther: Wakanda Forever Naatu Naatu - RRR

- RRR This is a Life - Everything Everywhere All at Once

Miglior Documentario:

All That Breathes

All the Beauty and the Bloodshed

Fire of Love

A House Made of Splinters

Navalny

Miglior Cortometraggio documentario:

The Elephant Whisperers

Haulout

How Do You Measure a Year?

The Martha Mitchell Effect

Strangers at the Gate

Miglior Cortometraggio:

An Irish Goodbye

Ivalu

Le Pupille

Night Ride

The Red Suitcase

Miglior cortometraggio d'animazione:

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

The Flying Sailor

Ice Merchants

My Year of Dicks

An Ostrich Told Me the World is Fake and I Think I Believe It

Oscar 2023: gli snobbati alle nomination

Sta facendo discutere a Hollywood l'esclusione della nomination come miglior attore di Tom Cruise. Il suo film, Top Gun: Maverick, ha ricevuto la nomination per il miglior film e la migliore sceneggiatura adattata, ma non la candidatura a miglior attore per Cruise. Jennifer Connelly ha espresso la sua delusione e quella dei colleghi, affermando che se il suo collega avesse ricevuto la nomination, avrebbe tifato per lui.

Delusione anche per Taylor Swift che, se fosse stata candidata, avrebbe potuto portare milioni di spettatori alla trasmissione del 12 marzo. Il suo brano Carolina da Where the Crawdads Sing ha ricevuto candidature ai Golden Globe e ai premi della critica, ma evidentemente non è piaciuto abbastanza all'Academy. Rimasto a secco di nomination anche The Woman King, che avrebbe potuto fruttare una candidatura a Viola Davis.

Nessuna donna candidata per la migliore regia

Tra i cinque candidati agli Oscar per la migliore regia non c'è nemmeno una donna. Sally Potter è in corsa per Women Talking nelle categorie miglior film e miglior sceneggiatura non originale. Laura Poitras e l'italiana Alice Rohrwacher gareggeranno rispettivamente per il miglior documentario, Tutta la Bellezza e il Dolore, e il miglior cortometraggio live action, Le Pupille.

Oscar 2023: John Williams batte se stesso

John Williams, il decano dei compositori di Hollywood, ha ricevuto la sua 53esima nomination agli Oscar per il suo lavoro in The Fabelmans di Steven Spielberg. È così diventato la persona vivente più candidata agli Academy Awards, secondo solo a Walt Disney, che raccolse 22 vittorie e 59 candidature.

La sfida tra Rihanna e Lady Gaga

Tra gli ospiti che vedremo in prima fila alla cerimonia degli Oscar 2023 ci saranno Rihanna e Lady Gaga, entrambe candidate per la migliore canzone originale. Per Rihanna si tratta della prima nomination. Chi delle due la spunterà?