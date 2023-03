Oscar, Lady Gaga struccata e in jeans incanta il pubblico

L ook sobrio ed essenziale, Lady Gaga si presenta a sorpresa sul palco del Dolby Theatre alla notte degli Oscar. La performance è da standing ovation

Non avrebbe dovuto cantare sul palco degli Oscar la sua canzone candidata alla cinquina. E invece, quando una si chiama Lady Gaga ha lo star power che può di tutto e di più...

Lady Gaga, l'"improvvisata" agli Oscar

A dispetto degli annunci della vigilia ("Gaga sta girando un film. Ha pensato che non ce l'avrebbe fatta a mettere insieme una performance del calibro a cui è abituata, così ha rinunciato", aveva detto il produttore esecutivo degli Oscar, Glenn Weiss) la popstar si è presentata al Dolby Theatre di Los Angeles esibendosi in una performance azzeccatissima ed emozionante di "Hold My Hand" da Top Gun: Maverick.

Look insolito, Gaga emoziona

Svestitasi del lungo abito nero da sera Versace indossato sul red carpet degli Oscar 2023, Lady Gaga ha optato per un look decisamente sobrio: maglietta a maniche corte nera, jeans strappati, capelli raccolti in una treccia e niente trucco.

Dopo il celebre successo del duetto con Bradley Cooper con il brano vincitore dell'Oscar 2019 "Shallow", la cantante ha di nuovo incantato gli Academy Awards regalando a platea e telespettatori uno spettacolo unico. "Penso che tutti abbiamo bisogno l'uno dell'altro, abbiamo bisogno di molto amore per attraversare questa vita, e tutti abbiamo bisogno di un eroe", ha dichiarato prima della sua esibizione dedicata a Tony Scott, il regista del primo Top Gun.

Statuetta a sorpresa

Oltre a "Hold My Hand" da Top Gun: Maverick, gli altri brani candidati all'Oscar erano: "Lift me up" di Rihanna da Black panther: Wakanda forever; "Applause" (cantata in duetto da Sofia Carson e Diane Warrendal) dal film Tell it like a woman; "This is a life" da Everything everywhere all at once, la pellicola trionfatrice in questa edizione degli Oscar con sette statuette vinte; "Naatu Naatu" di Maragadha Mani e Chandrabose dall'indiano Rrr. A spuntarla, alla fine, è stato proprio quest'ultimo (già vincitore del Golden Globe), che ha soffiato la statuetta alle superstar.