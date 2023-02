Paura per Richard Gere, ricoverato in Messico: ecco come sta

A vrebbe dovuto trascorrere una bella vacanza in Messico con moglie e figli, invece Richard Gere è finito in ospedale. Ecco che cosa è successo all'attore di Pretty Woman e come sta adesso

Ore di ansia per Richard Gere: l'attore di Hollywood è stato ricoverato in Messico a causa di una polmonite. A rivelarlo è stato il sito Tmz, secondo il quale la star di Pretty Woman stava male già prima di partire da Los Angeles. Arrivato a Puerto Vallarta, Richard Gere ha continuato a essere vittima di una tosse persistente e alla fine è stato costretto a recarsi in ospedale.

Una vacanza in famiglia rovinata dalla polmonite

Richard Gere si è recato in Messico con la sua famiglia per festeggiare tra mare e sole il quarantesimo compleanno di sua moglie, Alejandra Silva. La coppia è sposata dal 5 maggio 2018. Hanno due figli, volati con loro in Messico. Avrebbe dovuto essere una tranquilla vacanza di famiglia, ma sia Richard Gere e sia sua moglie erano reduci da una brutta influenza. Al momento della partenza l'attore, che ha fatto sognare milioni di donne grazie a film come Pretty Woman e Ufficiale e gentiluomo, aveva ancora qualche sintomo. Ma, durante il soggiorno, la tosse è diventata sempre più forte e fastidiosa e la vacanza si è trasformata in una disavventura.

Richard Gere ricoverato in ospedale

All'ospedale di Puerto Vallarta i medici hanno diagnosticato a Richard Gere una polmonite. Tuttavia, non è stato necessario trattenerlo a lungo in ospedale. Dopo una notte in osservazione e un paio di giorni di terapia antibiotica, l'attore, che ha 73 anni, è stato dimesso. Ad aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute è stata la moglie Alejandra Silva che, collegandosi a Internet, ha scoperto che i suoi profili social erano inondati da messaggi preoccupati dei fan.

Il messaggio ai fan della moglie: «Si sta riprendendo»

Alejandra Silva ha allora pubblicato una foto dove lei e Richard Gere passeggiano mano nella mano con uno dei loro figli e ha scritto un messaggio di ringraziamento ai fan per il loro sostegno. «Mi sono svegliata questa mattina e ho visto le notizie e tutti i vostri messaggi gentili e preoccupati. Richard si sta riprendendo, oggi sta molto meglio! Il peggio è già passato. Grazie a tutti per i vostri dolci messaggi, li apprezziamo molto», ha scritto.

Come sta adesso Richard Gere

Il post di Alejandra Silva ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai fan dell'attore, che erano tutti molto preoccupati. Anche perché proprio qualche giorno prima che Richard Gere finisse in ospedale, sempre sua moglie aveva pubblicato una foto dove la si vedeva camminare a piedi verso l’oceano tenendo per mano il figlio Alexander di 4 anni, mentre l'altro figlio, che ne ha quasi 3, correva davanti a loro. «Grazie a tutti per gli auguri di compleanno. Dopo quasi tre settimane in cui tutti sono stati malati nella nostra famiglia, oggi finalmente mi sento molto meglio!», aveva scritto Alejandra Silva. Parola che, lette successivamente, hanno fatto capire a tutti che le condizioni di salute di Richard Gere non erano buone da giorni. Per fortuna tutto si è risolto bene, l'attore è stato dimesso dall'ospedale, sta curando la sua polmonite e intanto si gode la vacanza con la sua famiglia.