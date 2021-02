Phoebe Waller Bridge è la nuova Angelina Jolie

L a geniale autrice di Fleabag sarà la protagonista del reboot di Mr. & Mrs. Smith il film del 2005 che ha fatto scoccare la scintilla fra Brad Pitt e Angelina Jolie. Con lei l'affascinante afroamericano Donald Glover

Phoebe Waller-Bridge e Donald Glover stanno lavorando insieme al reboot di Mr. & Mrs. Smith. L’ideatrice di Fleabag e il creatore di Atlanta s'incontreranno quindi nella serie ispirata al film del 2005 con Brad Pitt e Angelina Jolie - quello che li ha fatti conoscere e innamorare, per intenderci - in versione marito e moglie ingaggiati per uccidersi a vicenda.

L'attrice e sceneggiatrice inglese conosciuta soprattutto per la serie tv della BBC che ha ideato, scritto e interpretato - è stata premiata contemporaneamente con un Emmy per la sceneggiatura e uno per la recitazione - porterà certamente quel tocco di ilarità che la contraddistingue insieme alla capacità di accostare battute estremamente divertenti a momenti davvero tragici. Fleabag ha reso la Waller-Bridge molto famosa ma non scordiamoci il suo adattamento del finale di No Time To Die, su richiesta dell’attore Daniel Craig che interpreta James Bond. E ora arriva il reboot di Mr. & Mrs. Smith.

Insomma, la grandiosa Waller-Bridge e l'affascinante Glover, non solo creeranno e produrranno la serie commissionata da Amazon Prime Video, ma saranno anche i volti principali di quello che segue lo stesso principio narrativo del film: due assassini di professione, sposati fra loro, vengono ingaggiati per ammazzarsi, scatenando così una sequenza di eventi ad alto tasso adrenalinico ma che registra anche un'elevata concentrazione di sentimenti e ironia.

Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images

Donald Glover e Phoebe Waller-Bridge sono considerati oggi tra i creativi e gli attori più talentuosi al mondo e vederli insieme sul piccolo schermo sarà grandioso. Ma non è la prima volta che si tenta di riportare in tv la storia dei famigerati signori Smith: nel 2006 Doug Liman e Simon Kinberg, rispettivamente regista e sceneggiatore del film originale, avevano tentato un adattamento per l’americana Abc. Ovviamente senza successo.

Poi c'era stato un altro tentativo di Hbo nel 2010. Ma anche quello non era andato oltre il pilot. Infine un terzo (e ultimo) esperimento malriuscito risale al 2013 quando persino la coppia Pitt-Jolie, che ai tempi calcava ancora insieme tra sorrisi e abbracci i red carpet, si era detta contraria dopo la richiesta di visionare l'episodio zero.

Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images

Ma questa volta è diverso, fanno sapere da Amazon Studios: questa è una squadra da sogno. E noi non vediamo l'ora di scoprire come i due interpreti faranno loro una "proprietà iconica internazionale" come Mr. & Mrs. Smith che ci ha fatto fantasticare dentro e fuori dal set.