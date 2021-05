D iretto da Michael Gracey, "All I know so far", approda in streaming il 21 maggio e racconta il "viaggio" del Beautiful Trauma World Tour della cantante, ma anche i ruoli di madre e moglie



Il 21 maggio approda su Amazon Prime il documentario All I Know so far sulla cantautrice statunitense Pink, all'anagrafe Alecia Beth Moore - è la cugina della cantante e attrice Mandy Moore per chi non lo sapesse, e la musica ha sempre fatto parte della sua famiglia visto che anche il padre suonava la chitarra. Pink, in vent'anni di carriera ha venduto 40 milioni di album e 70 milioni di singoli.

Il docu-film arriva a consolidare il suo successo anche in streaming raccontando un tour mondiale che ha fatto registrare numeri da record e che ha fatto seguito alla pubblicazione dell'album Beautiful Trauma. All I know so far offre al pubblico appassionato uno sguardo inedito sulla vita della cantante, mostrando non solo la Pink "diva", ma la cantante nel suo ruolo di madre e moglie. Oltre alle performance sul palcoscenico di Wembley, a Londra, non mancano video che raccontano i backstage e i filmati on the road, così come i "dietro le quinte" delle interviste e foto inedite e personali della cantante.

Per la cantante si tratta di un periodo veramente ricco di soddisfazioni: è stata infatti appena premiata con il Billaboard Music Icone Award, un prestigioso premio, istituito nel 2011 come tributo agli artisti che hanno raggiunto l'eccellenza nelle classifiche lasciando un marchio indelebile nel mondo del panorama musicale. Pensate che Pink è solamente la decima artista a riceverlo dopo Neil Diamond, Stevie Wonder, Prince, Jennifer Lopez, Celine Dion, Cher, Janet Jackson, Mariah Carey e Garth Brooks. Insomma tutti nomi di grande rilievo e personalità di un certo calibro!

Ma non è finita , perché Pink, dopo otto album - l'esordio risale al 2000 - ha persino ricevuto la sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood. E non sono in molti a potersi vantare di tale pregio. Forse la notizia, a inizio 2020, a causa della pandemia, è finita in sordina, ma la 41enne ha espresso tutta la sua gratitudine: "Da piccola ho sempre sognato di diventare una cantante e di condividere il mio amore per la musica con il mondo. È davvero un momento in cui sto ancora sognando e mi sento onorata e benedetta".

Oggi Pink condivide la sua passione con tutta la famiglia: non solo con il marito Carey Bart, il motociclista cross che ha sposato nel 2006 in Costa Rica, ma soprattutto con la primogenita Willow Sage (la coppia ha anche un altro figlio di cinque anni, Jameson Moon) che appare anche nel documentario e in molti dei suoi post social.