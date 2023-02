“Pippo Baudo sta male”. E lui rompe il silenzio

C on una telefonata a "Il Messaggero" Pippo Baudo rassicura sulle sue condizioni di salute: "Tranquilli, sto bene"

"Pippo Baudo sta male". Le lacrime in tv di Pippo Balestrieri hanno fatto immediatamente scattare l'allarme. Intervistato da Marco Liorni durante la trasmissione di Rai1 "Italia Sì", lo storico direttore di palco di Sanremo ha ricordato i giorni vissuti all'Ariston con Baudo: "Ho fatto almeno 10 Festival con lui. Sono successe tante cose e anche degli imprevisti. Il momento che ho più nel cuore? Mi emoziono perché lui sta male, credo".

Parole immediatamente rimbalzate sui media con il consueto tam-tam social e fan preoccupati per le condizioni di salute di "Pippo nazionale".

Ad alimentare i timori anche il silenzio di Baudo durante il recente Festival. Lui, che di Sanremo ne ha condotti 13 e dal quale i più si sarebbero aspettati un commento durante la cinque giorni della kermesse musicale…

La smentita di Pippo Baudo

Fortunatamente ci ha pensato il diretto interessato a mettere a posto le cose, rispondendo a una chiamata della redazione de "Il Messaggero". "Il mio nome è Pippo Baudo e sto bene", ha detto il decano dei conduttori tv, oggi 86enne, al telefono dell'assistente, Dina Minna.

Reduce da un pranzo fuori e in procinto di fare un riposino pomeridiano, Baudo ha voluto tranquillizzare: "Non capisco come siano circolate certe notizie. E il miglior modo per rassicurare tutti è rispondere di persona, fare sentire la mia voce e augurare un buon pomeriggio".

Immediata la reazione di gioia della redazione romana, fa sapere il Messaggero, scioltasi in un applauso di sollievo.

L'intervento di Katia Ricciarelli

Anche Katia Ricciarelli, moglie di Baudo per 18 anni, ha commentato l'accaduto: "Non capisco veramente perché succedano certe cose", ha detto la soprano, che ha recuperato il rapporto con il conduttore dopo una separazione burrascosa.

"Sarà almeno la terza volta che scatta un tam-tam sulla sua salute, comunque meglio così, era un po' che non ci sentivamo, lo chiamerò presto per scherzarne con lui".

Giorgia e le lacrime per Baudo

Se da Baudo nessun commento sul recente Festival, il popolare conduttore tv è stato chiamato in causa da Giorgia, che proprio lui aveva fortemente voluto a Sanremo Giovani, nel 1994.

Un legame forte tra i due, testimoniato dalle parole della cantante, che ha rivelato di aver parlato con Baudo durante i giorni della kermesse. "Gli ho detto che qui la sua presenza si sente - ha commentato Giorgia a Domenica In - per tutto quello che si fa in generale… Io sentivo la sua voce nei corridoi in qualche modo - ha proseguito scherzosamente - un po' perché sono esaurita e un po' è proprio così".

Spiegando di averlo contattato per ringraziarlo "per tutto ciò che lui ha dato", Giorgia ha poi raccontato di aver ricevuto un audio di risposta dal conduttore: "Ho pianto per mezz’ora, mi ha fatto commuovere".