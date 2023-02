Re Carlo e il calzino bucato: dettaglio imbarazzante

I mprevisto durante la visita di re Carlo III alla moschea di Brick Lane. Il buco nel suo calzino ha letteralmente scatenato i social

Non è sfuggita ai tabloid inglesi la gaffe di re Carlo III durante la visita alla storica moschea di Brick Lane, a est di Londra.

Quando il sovrano si è tolto le scarpe, come previsto per chi entra nel luogo di preghiera dei musulmani, i più non hanno potuto fare a meno di notare il piccolo buco nel calzino del suo piede destro.

Un imprevisto, prontamente documentato dall'edizione online del Daily Telegraph, che non ha impedito a re Carlo e alla regina consorte Camilla di continuare la visita alla comunità del Bangladesh, che anima quella zona della capitale britannica.

King Charles III recently visited a mosque, which means that some hero in the British press managed to snap a photo of his socks. pic.twitter.com/FjtrkOPJoH — Tristin Hopper (@TristinHopper) February 8, 2023

Look "poco reali"

Non è la prima volta che Carlo viene pizzicato con abiti non proprio da cerimonia. Vuoi perché non sia mai stato un'icona di stile, vuoi per la sua proverbiale "parsimonia", come riportano i tabloid d'Oltremanica.

Indimenticabile ad esempio, quando partecipò da erede al trono a un programma della BBc sulla vita rurale con un giaccone tenuto insieme dalle toppe.

Re Carlo e il buco nel calzino, social scatenati

Il "passo falso" di Carlo ha immediatamente attirato le attenzioni dei sudditi che si sono scatenati sui social network. La foto "incriminata" è diventata virale: "Che imbarazzo", il commento più diffuso.

C'è però chi prende le parti del sovrano, sottolineandone la naturalezza e la vicinanza al popolo: "Re Carlo è davvero uno di noi! Chi non ha almeno un paio di calzini con un buco!", e ancora: "I nostri reali sono ben lungi dall'essere snob".