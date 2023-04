Re Carlo “furioso” con Harry per le parole su Camilla

C amilla è per Harry una «malvagia intrigante», la matrigna che ha preso il posto della mamma, ma Carlo III non ci sta

All’indomani delle pesanti accuse pubblicate da Harry nel suo libro, “Spare”, si è parlato di una possibile replica da parte del padre, re Carlo, che sembrava sul punto di infrangere la regola del silenzio e, contrariamente alle volontà della madre, rispondere in tv agli attacchi del suo secondogenito. Eppure il rigido protocollo reale avrebbe di nuovo avuto la meglio e da Buckingham Palace tutto tace. Il nuovo monarca britannico, tuttavia, sarebbe davvero furioso con Harry e, per amore di Camilla, sarebbe persino incapace di perdonarlo.

Re Carlo non perdona Harry: il motivo

Dalle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, pare che re Carlo voglia anche Harry alla cerimonia di incoronazione, il prossimo 6 maggio. I duchi di Sussex, tuttavia, preferiscono non esporsi (ulteriormente) e la loro presenza resta al momento in dubbio. Anzi, i due coniugi avrebbero chiesto persino 11 milioni per prendere parte all’evento. Insomma, che tra il principe Harry e la Royal Family non scorra più buon sangue è ormai certo. E se davvero Carlo III non riesce a perdonare suo figlio per le dure parole con cui ha descritto sua moglie, allora forse è proprio vero che qualcosa tra loro si è definitivamente rotto…

Ebbene sì, perché secondo i ben informati per amore della sua sposa il re non avrebbe intenzione di perdonare suo figlio minore, Harry. Se per Carlo III, Camilla Parker Bowles è l'amore di una vita, la regina consorte da difendere a tutti i costi, per il principe Harry è la matrigna che in famiglia ha preso il posto della mamma. In "Spare", non a caso, l'ha definita una «malvagia intrigante». È descritta come «l'altra donna», addirittura «la matrigna cattiva delle storie». Proprio le dure parole che il duca di Sussex ha rivolto a Camilla nella sua scottante autobiografia avrebbero fatto infuriare il padre, che al momento pare non sia affatto disposto a tendergli una mano.

A spiegarlo a Fox News è Christopher Andersen, autore di "The King", il quale ha dichiarato: «Carlo è ancora furioso con il secondogenito per le accuse bomba fatte nel libro». In particolare, il sovrano non avrebbe affatto gradito «il ritratto devastante che fa di sua moglie, dipingendola come una malvagia intrigante». A sua detta quindi, se «Harry avesse voluto riconciliarsi prima dell'incoronazione è altamente dubbio che avrebbe ricevuto un'accoglienza calorosa».

L'incontro mancato tra padre e figlio

Harry è tornato a sorpresa a Londra, ma non ha incontrato né il fratello William - che in seguito alle accuse ricevute non ha proferito parola - né il padre, nonostante pare sia stato contattato dal figlio. Il re però gli avrebbe fatto sapere di essere «molto impegnato» per via della prima visita ufficiale in Germania. Tuttavia, dopo mesi di lontananza, un incontro sarebbe stato facilmente organizzabile anche in mezzo a numerosi impegni.

Eppure, come sostenuto da Alexander Larman, autore del libro "The Windsor At War", la distanza tra Harry e la corona britannica sembra ormai impossibile da colmare. «Mi sembra chiaro che Harry non abbia alcun interesse a riconciliarsi con la sua famiglia. Adesso ha una nuova vita, è completamente diversa e non può tornare indietro. Non c'è possibilità che torni nel Regno Unito e che conduca qui un'esistenza normale», ha dichiarato all'Express.