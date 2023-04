Re Carlo III: il dress code per l’incoronazione rompe la tradizione

I l 6 maggio Carlo III verrà incoronato insieme alla regina Camilla. Il re d'Inghilterra ha deciso di stravolgere le regole: che cosa sappiamo finora. Spoiler: a Kate Middleton potrebbe essere vietata la tiara

Addio Lord con i mantelli di velluto cremisi bordati di pelliccia bianca e le corone in testa. Per il giorno più importante della sua vita, re Carlo III ha deciso di stravolgere le regole della tradizione. A partire dal dress code. Secondo il quotidiano britannico The Telegraph il sovrano ha già fatto inviare agli invitati alla sua incoronazione le istruzioni su come dovranno vestire. Sorpresa: i membri della Camera dei Lord, una delle due assemblee parlamentari che costituiscono, insieme alla Camera dei comuni, il Parlamento del Regno Unito, non sfoggeranno le divise d'onore che tengono conservate nei loro armadi appositamente per l'occasione.

Come vestiranno i membri della Camera dei Lord

Storicamente, i membri della Camera dei Lord hanno sempre partecipato alle incoronazioni dei sovrani del Regno Unito sfoggiando morbidi abiti di velluto cremisi con colli di pelliccia bianca. Alla cerimonia per la regina Elisabetta II, nel 1953, ciascuno di loro indossava una corona che indicava il proprio rango nella nobiltà britannica. I duchi portavano una tiara con "otto foglie di fragola". La corona dei baroni, che appartengono al grado più basso della nobiltà, era costituita da una fascia con intorno sei sfere d'argento. All'incoronazione di re Carlo III non vedremo nulla di tutto questo. Infatti, secondo il Telegraph i membri della Camera alta britannica hanno ricevuto un esplicito invito ad abbandonare le loro speciali vesti da incoronazione e indossare, invece, quelle meno pompose che utilizzano ogni anno alla cerimonia di inaugurazione dei lavori del Parlamento. In alternativa, potranno decidere di essere ancora meno formali e indossare «abiti da lavoro standard».

Ipa 1 di 6 - Un momento dell'incoronazione della regina Elisabetta II nel 1953. I Lord indossavano i mantelli cremisi e le corone. Ipa 2 di 6 - L'incoronazione della regina Elisabetta II nel 1953. Sul suo capo venne posta la pesantissima corona di Sant'Edoardo. Ipa 3 di 6 - La regina Elisabetta II e il principe Filippo dopo l'incoronazione, nel 1953. Ipa 4 di 6 - La regina Elisabetta II con le sue dame di compagnia dopo l'incoronazione nel 1953. Ipa 5 di 6 - La regina Elisabetta II e il principe Filippo salutano la folla dopo l'incoronazione nel 1953. Ipa 6 di 6 - Un momento dell'incoronazione della regina Elisabetta II nel 1953.

Kate Middleton all'incoronazione senza la tiara?

Il dress code dei Lord non è l'unica rottura con la tradizione. A quanto pare, re Carlo III ha espresso la volontà di una cerimonia essenziale «che rifletta l'atteggiamento pubblico nei confronti della Royal Family e il desiderio di evitare gli eccessi durante la crisi economica che sta mettendo in difficoltà le famiglie britanniche». Anche i membri della famiglia reale dovranno adattarsi alle disposizioni del sovrano. Di conseguenza, Kate Middleton potrebbe partecipare all'incoronazione senza tiara. Pare che la principessa del Galles non voglia rinunciare alla sua coroncina e che su questo punto siano ancora in corso trattative con Buckingham Palace. Vedremo come andrà a finire.

Re Carlo III, l'incoronazione si terrà il 6 maggio

L'incoronazione di re Carlo III è prevista per il prossimo 6 maggio. Da Buckingham Palace filtrano già le prime indiscrezioni su come viene organizzata la cerimonia. Intanto si è già saputo che l'invito è stato inviato a oltre duemila ospiti e che Camilla non sarà regina consorte: a partire da quella data dovrà essere appellata “Regina Camilla”.

Carlo e Camilla hanno scelto i Paggi d'onore

Il re ha già scelto i suoi Paggi d'onore. Uno tra questi sarà il principe George, figlio di William e Kate e probabile futuro re d'Inghilterra dopo suo padre. Un altro sarà Lord Oliver Cholmondeley, 13 anni, figlio del marchese David Cholmondeley e di Rose Humbry, considerata poco gradita alla principessa di Galles a causa dei gossip su una sua passata "amicizia particolare" con il principe William. Gli altri due paggi saranno Nicholas Barclay e Ralph Tollemache. Il primo è nipote di Sarah Troughton, che è stata dama di compagnia della duchessa di Kent dal 1990 al 2000, e che nel 2002 è stata una delle prime sei donne nominate "compagne" della Regina Camilla, in sostituzione del precedente ruolo di dame di compagnia. È cugina di secondo grado di re Carlo III tramite suo nonno materno, il fratello della regina madre. Ralph Tollemache è figlio dell'aristocratico e banchiere britannico Edward Tollemache, del quale re Carlo è padrino. Anche la Regina Camilla avrà i suoi paggi. A sorpresa, saranno i suoi nipoti: Gus e Louis Lopes, Freddy Parker Bowles, e il pronipote Arthur Elliot.

I simboli sull'invito all'incoronazione di re Carlo III

A disegnare l'invito per «l'Incoronazione delle Loro Maestà Re Carlo III e Regina Camilla» è stato l'artista araldico Andrew Jamieson, che si è ispirato ai temi cavallereschi della leggenda di re Artù. Il biglietto è molto colorato: la cornice è rappresentata da foglie di quercia, edera e biancospino e dai fiori emblema del Regno Unito. Vi sono un leone, un unicorno e un cinghiale tratti dagli stemmi del monarca e del padre di Sua Maestà, il maggiore Bruce Shand. Al centro vi è il “Green Man”, un'antica figura del folklore britannico, simbolo della primavera e della rinascita.

Le prove generali nella sala da ballo di Buckingham Palace

Da quanto si è appreso, contrariamente a quello che fece sua madre, re Carlo III ha già fatto sapere che la sera prima dell'incoronazione andrà a letto presto. Nel 1953 la regina Elisabetta II tenne un ricevimento per i leader del Commonwealth. Suo figlio manterrà la tradizione, ma alle 18 andrà via, perché non vuole arrivare stanco all'incoronazione.

Pare che la Royal Family stia già facendo le prove generali della cerimonia nella sala da ballo di Buckingham Palace, dove è stato allestito un palco simile a quello che Carlo e Camilla troveranno nell'abbazia di Westminster. Il giorno della cerimonia sul capo di re Carlo III verrà posta la corona di Sant'Edoardo, un gioiello d'oro del peso di 2 chili e 23 grammi, ricoperta di pietre preziose. Camilla riceverà la corona della regina Mary, che pesa 590 grammi. Poiché si tratta di oggetti molto preziosi, le due corone non vengono utilizzate durante le prove generali. Al loro posto ci sono due copie dello stesso peso. Così la coppia reale si abituerà a tenerle sul capo per tutto il tempo, senza vacillare.