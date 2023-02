Re Carlo, in arrivo una replica agli attacchi di Harry?

R e Carlo III sarebbe pronto a infrangere la "regola del silenzio" e parlare in tv per rispondere alle accuse mosse dal suo secondo figlio, il principe Harry

"Spare" si aggiudica il primato di saggio più venduto di sempre, ma intanto crolla la reputazione del principe Harry. Il libro è un susseguirsi di accuse, rivelazioni e colpi di scena. A Buckingham Palace finora ha regnato il silenzio, ma fonti vicine al palazzo parlano di una possibile intervista da parte di re Carlo. Davvero il nuovo monarca è pronto a replicare alle accuse?

Re Carlo risponderà a Harry? L'ipotesi di un'intervista

All'indomani dell'uscita di "Spare" e in seguito alle interviste promozionali rilasciate da Harry, re Carlo III e il resto della Royal Family hanno preferito non alimentare gli scandali ed evitare ulteriore clamore. Carlo e Camilla, ma anche Wiliam e la moglie Kate sono finiti nel mirino del duca di Sussex, che alla sua famiglia ha rivolto attacchi pesanti. Finora non sono arrivate repliche, ma fonti interne a palazzo descrivono il nuovo monarca britannico furioso e pronto a rispondere alle accuse mosse dal suo secondogenito. È arrivo un'intervista da parte di re Carlo?

Per il momento si tratta solo di indiscrezioni, ma pare che il sovrano sia furioso per gli attacchi che Harry ha rivolto a Camilla. Per questo motivo, sarebbe pronto a rilasciare un'intervista prima della sua incoronazione. Non solo: il re avrebbe persino già scelto il giornalista. Se davvero dovesse essere registrata l'intervista destinata a fare discutere, davanti a Carlo III ci sarà l'amico Jonathan Dimbleby, 78 anni, autore della sua autobiografia al quale raccontò di aver tradito Diana con la sua attuale moglie. L'intervista, ancora non confermata, verrebbe inserita nello speciale sul re curato dalla BBC, dedicato alla sua vita e ai suoi progetti per la monarchia.

I funzionari di corte e i suoi assistenti, tuttavia, non sarebbero affatto favorevoli all'iniziativa e starebbero facendo di tutto per dissuadere il re. Secondo il Mirror, celebre tabloid britannico, in una sua eventuale intervista non andrebbe affrontato "l'argomento Sussex”, che "farebbe notizia in tutto il mondo" (con tanto di possibile replica da parte dei diretti interessati, Harry e Meghan, che in fatto di rivelazioni sono ormai esperti). Se le ipotesi venissero confermate, Carlo sarebbe pronto a infrangere nuovamente la “regola del silenzio” imposta a Buckingham Palace e a rilasciare un'intervista televisiva. “Mai lamentarsi, mai spiegare”, era il mantra di sua madre, Elisabetta II. Il nuovo re lo rispetterà o è pronto a far parlare di sé?

Le accuse del principe Harry

Il principe Harry non nasconde di desiderare ancora suo padre e suo fratello. Eppure, le dichiarazioni da lui svelate potrebbero aver definitivamente compromesso i rapporti con la Royal Family. Alla vigilia della pubblicazione di "Spare", nella discussa intervista rilasciata ad Anderson Cooper, il duca del Sussex rivolge parole dure a Camilla. Sarebbero queste le dichiarazioni che re Carlo non sarebbe affatto disposto a perdonare.

Harry ha definito la nuova moglie di suo padre «l'altra donna cattiva e pericolosa». Dopo la celebre intervista di Lady D del 1995, in cui si riferì a Camilla parlando di una «terza persona nel suo matrimonio», secondo Harry l'amante del padre «aveva necessità di ribaltare la sua immagine e questo l'ha resa pericolosa. Era ben disposta a rilasciare rivelazioni alla stampa. Era la cattiva, era la terza persona nel matrimonio di mia madre e mio padre. Aveva bisogno di riabilitare la sua immagine di fronte l'opinione pubblica».

A sua detta, inoltre, lui e il fratello William «implorarono» il padre di non sposare Camilla Parker Bowles, temendo che potesse diventare «la matrigna cattiva». Nell'intervista, Harry ha aggiunto: «Ricordo di essermi chiesto se sarebbe stata crudele con me, se sarebbe stata come tutte le matrigne cattive delle storie».

Anche suo fratello «era stato a lungo sospettoso nei confronti dell'altra donna». Le insinuazioni di Harry sono numerose. Per lui, infatti, Camilla avrebbe «giocato un ruolo» importante nella morte di Lady Diana, in quanto fu lei «la chiave» della fine del matrimonio tra i suoi genitori.