La regina Elisabetta porta Harry e Meghan in tribunale?

È partita da Buckingham Palace un'ingiunzione alla casa editrice che pubblicherà i quattro libri che sta scrivendo il duca di Sussex. La Royal Family trema ma pare che sia ripreso il dialogo tra William e Harry

Il mese scorso il principe Harry aveva annunciato che stava scrivendo un libro (anzi, a dire il vero si tratterebbe di quattro volumi) sulla sua vita, che sarà pubblicato dalla Penguin Random House nella prima metà del prossimo anno. Oggi la Regina Elisabetta passa al contrattacco.

«Sto scrivendo non come il principe che sono nato, ma come l'uomo che sono diventato», aveva fatto sapere dal sito della Fondazione Archewell, «Ho indossato molti cappelli nel corso degli anni, sia in senso letterale che figurato, e la mia speranza è che nel raccontare la mia storia, gli alti e bassi, gli errori, le lezioni apprese, possa aiutare a dimostrare che non importa da dove veniamo, abbiamo più cose in comune di quanto pensiamo. Sono profondamente grato per l'opportunità di condividere ciò che ho imparato nel corso della mia vita finora ed entusiasta che le persone possano finalmente leggere un resoconto di prima mano della mia esistenza, accurato e del tutto veritiero».

La notizia era arrivata subito dopo che Harry si era recato a Londra per svelare la statua dedicata alla madre insieme al fratello William. E questo aveva, ovviamente, fatto pensare che qualsiasi possibilità di conciliazione fosse ormai del tutto archiviata. Ora, una fonte all'interno del Palazzo ha raccontato al Sun che la famiglia reale «ha subito un'altra rovinosa scossa» alla notizia del libro, dopo la famosa intervista dei duchi del Sussex ad Oprah Winfrey nel mese di marzo e le accuse di menefreghismo e razzismo. «La firm non ha ancora ricevuto una copia e non sanno quindi cosa aspettarsi» ha aggiunto l'insider confermando il nervosismo che gira a Palazzo in queste settimane.

1 di 19 2 di 19 Getty Images 3 di 19 Getty Images 4 di 19 Getty Images 5 di 19 Getty Images 6 di 19 7 di 19 Getty Images 8 di 19 Getty Images 9 di 19 Getty Images 10 di 19 Getty Images 11 di 19 Getty Images 12 di 19 13 di 19 Getty Images 14 di 19 Getty Images 15 di 19 Getty Images 16 di 19 Facundo Arrizabalaga 17 di 19 Getty Images 18 di 19 Ph. Ranald Mackechnie / Royal Mail / Getty Images 19 di 19 - 20 aprile 2016. Domani sarà un giorno molto speciale. La regina d’ Inghilterra Elisabetta II, The Queen, compirà 90 anni. In tutta Londra e in tutta la nazione non si contano le manifestazioni e gli appuntamenti per celebrarla. Oggi intanto la casa reale ha festeggiato così: facendosi fare uno scatto fotografico che diventerà un francobollo celebrativo. Quattro generazioni a testimonianza della stabilità della monarchia inglese. Adorabile il piccolo George, “arrampicato” su una pila di tavolette, per raggiungere l’altezza degli altri!

«Sua Maestà non è disposta a tollerare ulteriori attacchi contro di lei o la famiglia, ecco perché si è rivolta personalmente a un legale esperto di diffamazione»: "nonna" Elisabetta ha quindi mandato giù senza battere ciglio, almeno in pubblico, tutte le accuse del nipote prediletto (e consorte, non dimentichiamocelo) che ha descritto la vecchia vita a corte come una via di mezzo tra uno zoo e il Truman Show, salvo poi affidarsi a mani esperte per non incorrere in ulteriori attacchi.

«Con questa trovata del memoir, Harry e Meghan hanno davvero superato ogni limite. Ci saranno certamente ripercussioni. Sia i Duchi che la casa editrice saranno informati e sapranno che altri attacchi personali a Sua Maestà o ad altri membri della Royal Family non saranno ulteriormente tollerati» ha sottolineato una fonte - non sappiamo se la stessa - al tabloid Daily Mail.

Così il super team di legali della sovrana, incontrato a Buckingham Palace prima che Elisabetta partisse per le sue vacanze a Balmoral, in Scozia, avrebbe quindi già contattato la Penguin House per chiedere di visionare le bozze del primo dei quattro volumi per valutare se esercitare o meno il diritto di replica ma soprattutto per capire se presenti «gli estremi per una causa per diffamazione». Insomma, visti i precedenti (primo fra tutti il libro del 1992 Diana, Her true story di Andrew Morton che ha scosso la Monarchia facendo vacillare il trono), Sua Maestà oggi, molto più saggia, è decisa a non permettere più a nessuno di interferire con il bene della Corona.

Cosa penseranno Harry e Meghan di questa svolta della "vecchia" Lilibet? A quanto pare non sarebbero preoccupati, anche perché il principe Harry e il principe William si starebbero riavvicinando nonostante i chilometri di distanza accumulata. Almeno secondo l'esperto reale Stewart Pearce, che spiega «So per certo che i quattro hanno riallacciato i rapporti, anche se per ora solo su Zoom e FaceTime, e stanno cercando di ricostruire la loro relazione».

E Kate sarebbe stata una fondamentale mediatrice nella loro riappacificazione!