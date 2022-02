Sabrina Ferilli a Sanremo: tutte le volte che è stata all’Ariston

T ra le madrine più attese della nuova edizione del Festival c'è l'attrice romana a cui spetterà il prestigioso ruolo di conduttrice della serata finale. Ma per lei non si tratta della prima volta

Sabrina Ferilli sarà la co-conduttrice della serata conclusiva del Festival di Sanremo. Per l'attrice romana non si tratta della prima volta sul palco dell'Ariston: fa ritorno dopo ben 25 anni. C'era infatti già stata nel 1996 con Valeria Mazza nell'edizione condotta dal grande mattatore Pippo Baudo. E poi nel 2012, quando era stata ospite della quarta serata, intervistata dall'allora padrone di casa Gianni Morandi. I suoi fan però non vedono l'ora di ammirarla nuovamente nelle vesti di conduttrice.

Getty Images 1 di 17 Getty Images 2 di 17 Getty Images 3 di 17 Getty Images 4 di 17 Getty Images 5 di 17 Getty Images 6 di 17 Getty Images 7 di 17 Getty Images 8 di 17 Getty Images 9 di 17 Getty Images 10 di 17 Getty Images 11 di 17 Getty Images 12 di 17 Getty Images 13 di 17 Getty Images 14 di 17 Getty Images 15 di 17 Getty Images 16 di 17 Getty Images 17 di 17

L’attrice non ha certo bisogno di presentazioni. È un’interprete intensa e carnale. La vera erede di icone femminili di grande successo come Anna Magnani, Sophia Loren e Monica Vitti.

Difficile trovare una donna che unisca perfettamente bellezza, talento e una spiazzante simpatia. Sì, perché se Sabrina Ferilli piace così tanto al pubblico italiano, è proprio perché il suo sorriso e la sua ironia, dettata anche dalle origini e dall'accento, entrano in modo spontaneo nelle case portando allegria e spensieratezza.

La Ferilli infatti non è solo una grande attrice - sei Nastri d'argento, un Globo d'oro, sei Ciak d'oro, quattro candidature al David di Donatello e, nel 2013, è stata una degli interpreti de La grande bellezza di Paolo Sorrentino, vincitore del Premio Oscar al miglior film in lingua straniera - ma anche un'apprezzata conduttrice. Dopo il primo Festival di Sanremo, Sabrina Ferilli entra nel cast di Mai dire gol. Poi arriva La partita del cuore l'anno successivo e Donna sotto le stelle nel 1998. Nel 2002 conduce la prima serata de La bella e la bestia con Lucio Dalla mentre, per vederla "in coppia" con Maria De Filippi, bisogna aspettare il 2012: prima prende parte al Serale di Amici come giudice e poi a Tú sí que vales dal 2019 come giudice popolare del sabato sera di Canale5.

In attesa di vederla a Sanremo 2022, ecco il dolce ricordo di Sabrina Ferilli postato sul suo profilo Instagram di quando cantò al Festival dieci anni fa.