Sanremo 2021: i voti a canzoni e look della quarta serata

P enultima serata, in cui riascoltiamo tutte le canzoni in gara. Ecco chi ci è piaciuto

Dopo il consueto siparietto di Fiorello, la quarta serata del Festival di Sanremo inizia con le nuove proposte rimaste in gara: dopo le velocissime esibizioni (manterranno questo ritmo per tutto il programma? Improbabile) a spuntarla è Gaudiano, che si emoziona quando riceve il premio e lo dedica al papà scomparso. La serata prende il via e dopo un altro siparietto che ci saremmo risparmiate, così come se lo sarebbe risparmiato Beatrice Venezi, e cioè il trito discorso direttore/direttrice (è così difficile declinare le parole al femminile?), è tempo di chiamare i big sul palco.

La prima a esibirsi è Annalisa, che è andata benissimo nella classifica parziale, e che ci regala un’ottima esibizione. Insidierà il favoritissimo Ermal Meta? Canzone: 8. Look: 8. Purtroppo la seconda esibizione non è dello stesso tenore, alla quarta serata tutti i social si chiedono: ma perché urla questo Aiello? Canzone: 4. Look: 5 ma apprezziamo il mantello di piume. Arrivano quindi i Maneskin, energetici come sempre, a risollevare l’umore e a metterci di buon umore per la lunghissima serata che ci aspetta. Canzone: 8. Look: 9. È quindi la volta di Noemi, che scende le scale con estrema cautela, ma che una volta preso il microfono ritorna padrona del palco. Ecco un'altra che potrebbe riservare sorprese. Canzone: 7. Look: 8.

Jacopo Raule/ Daniele Venturelli/ Getty Images) Gaudiano Jacopo Raule/ Daniele Venturelli/ Getty Images Annalisa