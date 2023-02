T erza serata di musica e moda sul palcoscenico del Teatro Ariston. Perché Sanremo è Sanremo... e le star non si fanno (mai) trovare impreparate in fatto di look. Scopriamo subito gli abiti più belli della terza serata di Sanremo 2023



Paola e Chiara in Dolce & Gabbana e gioielli Swarovski

Dopo l'abito di paillettes della seconda serata del Festival di Sanremo, Paola e Chiara scelgono il pizzo. Abito lungo e traforato, un tripudio di sensualità. Firmata Dolce & Gabbana.

Foto IPA. Paola e Chiara a Sanremo 2023.

Mara Sattei in Giorgio Armani Privé e gioielli Chopard

Mara Sattei continua a confermarsi regina d'eleganza. La cantante 27enne di Roma osa con un blazer con collo a revers indossato senza nulla sotto. E abbinato cromaticamente - in total black - ai pantaloni a sigaretta tono su tono.

Foto IPA. Mara Sattei a Sanremo 2023.

Rosa Chemical in Moschino

Goliardico, estroso, coraggioso! Manuel Franco Rocati, in arte Rosa Chemical, ha scelto la maison Moschino. Di cui ne interpreta lo spirito irriverente attraverso una cappa bordeaux con cintura obi e guanti in latex.

Foto IPA. Rosa Chemical a Sanremo 2023.

Gianluca Grignani in John Richmond

Camicia leggermente sbottonata, qualche lustrino... e voilà, il diktat è stato rispettato: brillare!

Foto IPA. Gianluca Grignani a Sanremo 2023.

Paola Egonu in Giorgio Armani e gioielli Pomellato

Come una dea: per il primo look, la co-conduttrice Paola Egonu ha scelto una tunica bianca dalla silhouette classica ed elegante. Il look porta la firma di Giorgio Armani ed è impreziosito da gioielli Pomellato.

Foto IPA. Paola Egonu a Sanremo 2023.

Paola Egonu in Emporio Armani

È firmato Emporio Armani invece il suo secondo look: un completo giacca e pantaloni all'insegna del glamour assoluto. Complici le paillettes.

Foto IPA. Paola Egonu a Sanremo 2023.

Levante in Etro

È l'anno degli shorts per Levante, che ne fa una vera tendenza moda sul palco del Festival. Ispirazione per indossarli? È servita: preziosissimi e abbinati a bluse trasparenti.

Foto IPA. Levante a Sanremo 2023.

Tananai in Gucci

Il Tango di Tananai - così si chiama la sua canzone in gara - prosegue all'insegna della maison fiorentina Gucci. Di cui stavolta indossa un completo a quadri.

Foto IPA. Tananai a Sanremo 2023.

Lazza in Missoni

Giacca e pantalone in velluto bordeaux per Lazza, che infiamma il palco nel suo completo firmato Missoni. Sul retro della giacca è ricamata la parola LARIO, disco di platino.

Foto IPA. Lazza a Sanremo 2023.

LDA

Dettagli luminosi? Sì, grazie! Anche la giacca chiede la sua parte di scena e LDA la rende protagonista del suo look monocromatico.

Foto IPA. LDA a Sanremo 2023.

Madame in Off-white bespoke

Continua il percorso creativo di Madame attraverso i look bespoke di Off-White. Dopo la mise in total white, stavolta opta per la tonalità di blu più iconica della maison.

Foto IPA. Madame a Sanremo 2023.

Ultimo in Emporio Armani

L'effetto-pelle è un'altra delle tendenze imperative che arriva dal palco di Sanremo. Vedere per credere anche questo look Emporio Armani di Ultimo.

Foto IPA. Ultimo a Sanremo 2023.

Sangiovanni in Giorgio Armani

Sì, è lui! È Sangiovanni! Cambio look verso una maturità artistica superiore. E in Giorgio Armani, sta divinamente.

Foto IPA. Sangiovanni a Sanremo 2023.

Elodie in The Attico e gioielli Tiffany & Co.

È un'ode alla femminilità il look di Elodie, sensualissima nel suo tubino nero drappeggiato The Attico, prontamente abbinato a tacchi neri vertiginosissimi. Effetto bling-bling garantito da gioielli Tiffany & Co.

Foto IPA. Elodie a Sanremo 2023.

Mr Rain in GCDS

Se c'è una regola che apprendiamo da questo look di Mr Rain, è che - sì - il tailleur gessato e oversize è un must-have del guardaroba. Maschile e femminile!

Foto IPA. Mr Rain a Sanremo 2023.

Giorgia in Dior

Giorgia rinnova il suo percorso stilistico in Dior con un abito da grand soireée che coniuga eleganza e semplicità.

Foto IPA. Giorgia a Sanremo 2023.

Colla Zio

Spazio al total white con Colla Zio, scagli la prima pietra chi non desidera la sua giacca in denim nel proprio guardaroba.

Foto Getty. Colla Zio a Sanremo 2023.

Marco Mengoni in Versace

Definire la coolness? Marco Mengoni ci riesce straordinariamente con la sua tuta di pelle Versace.

Foto Getty. Marco Mengoni a Sanremo 2023.

Colapesce Dimartino

Viaggio negli anni Settanta con Colapesce Dimartino. Il duo torna a proporci completi sartoriali nelle tonalità intramontabili.

Foto Getty. Colapesce Dimartino a Sanremo 2023.

Cugini di Campagna

Qualcuno ha detto paillettes? Per i Cugini di Campagna brillare non è un'opzione. È un dovere!

Foto Getty. Cugini di Campagna a Sanremo 2023.

Anna Oxa

Non sarà troppo casual per il palco di Sanremo? Può darsi. Ma l'importante - ce lo insegna la moda - è sentirsi sempre sé stesse. E Anna Oxa lo sa.

Foto Getty. Anna Oxa a Sanremo 2023.

Rocío Muñoz Morales con gioielli Pasquale Bruni

Riflettori puntati su Rocío Muñoz Morales, che sceglie un elegantissimo abito di paillettes nere per stupire il pubblico di Sanremo. Se ci è riuscita? Domanda retorica.