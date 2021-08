Serena Rossi è la madrina del Festival di Venezia 2021

A ttrice di cinema e teatro, ma anche cantante, la verace bellezza napoletana conduce le cerimonie di apertura e chiusura della Mostra del cinema di Venezia: ecco la sua vita tra carriera e famiglia

Serena Rossi è uno dei talenti più promettenti dello show-biz italiano e la sua nomina a madrina del 78mo Festival di Venezia è un meritatissimo traguardo. Presenza fissa negli show più importanti e nelle serie tv impegnate, interprete di commedie romantiche e capace di imitazioni e performance canore indescrivibili, la vulcanica attrice napoletana è stata scelta proprio per il suo temperamento appassionato e per quel sorriso solare e coinvolgente da sfoggiare in questo anno di rinascita. Serena Rossi è sicuramente tra le artiste di cui l'Italia può andare più fiera.

Trentasei candeline il 31 agosto (proprio un giorno prima dell'inizio della Mostra veneziana) l'attrice è sulla cresta dell'onda da quasi un ventennio: era infatti giovanissima quando ha ottenuto il suo primo ruolo nella soap-opera Un posto al sole. Nel 2007 è entrata a far parte del cast della fiction di successo Il commissario Montalbano e da allora non si è più fermata incassando un successo dopo l'altro: Che Dio ci aiuti accanto ad Elena Sofia Ricci, R.I.S. Roma – Delitti Imperfetti e poi al cinema con Al posto tuo e Troppo napoletano. E ancora 7 ore per farti innamorare e Maya Sansa con Stefano Accorsi, fino alla strepitosa interpretazione della "sua" Mia Martini nel film TV biografico Io sono Mia.

Il successo professionale di Serena Rossi va di pari passo con la felicità trovata accanto al compagno, l'attore Davide Devenuto, con cui ha un figlio di quattro anni, Diego. I due si sono conosciuti nel 2003 proprio sul set della soap Un posto al sole. Nessuno all'inizio avrebbe scommesso su di loro come coppia nemmeno un centesimo visto che i due non si sopportavano. Lui, romano, per fare il brillante si era fatto perfino sfuggire una battutaccia sui napoletani che lei (permalosissima, come ammette) non ha affatto apprezzato. In ogni caso, nonostante la differenza di età di 13 anni qualcosa ben presto è cambiato ed è bastata una cena al ristorante giapponese per trasformare il flirt in relazione.

Quando si mettono insieme Serena ha ormai già lasciato la fiction: «Dopo tre mesi eravamo una coppia, dopo quattro siamo andati a vivere insieme». Ma come spesso accade ai grandi amori, la storia non procede linearmente. Ci sono state un paio di rotture e la più pesante addirittura lunga un anno. Ma poi la riconciliazione: «È bastato uno sguardo. Lì ho capito che era lui quello giusto», ha ammesso la Rossi in uno dei pochi momenti in cui si è sbottonata sulla sua vita privata.

Cresce l'attesa per Mina Settembre

Mentre aspettiamo di vedere i numerosi cambi di look sul red carpet in Laguna, cresce anche l'attesa da parte dei fan di Mina Settembre per la seconda stagione.

La Serie targata Rai 1, con protagonista proprio l'attrice napoletana Serena Rossi, è stata una delle rivelazioni della passata stagione televisiva con risultati d'ascolto clamorosi. La Rai aveva subito dato l'ok per una seconda serie ma, fino a questo momento, non si avevano notizie certe su quando gli attori sarebbero tornati sul set. Ora invece la conferma che le nuove puntate verranno realizzate nel corso dei prossimi mesi. Ma per vederle in onda bisognerà attendere ancora un po' di tempo.

Serena Rossi e il compagno, l’attore Davide Devenuto